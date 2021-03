Le basketball de l’État du Michigan a ajouté un sponsor éhonté à son nom

Un accord d’approbation géant a conduit à l’un des noms d’équipe les plus drôles de mémoire récente, et je promets que ce que je suis sur le point de vous dire n’est pas un mensonge. L’équipe de basketball de l’État du Michigan sera désormais connue sous le nom de «MSU Spartans Presented by Rocket Mortgage».

L’État du Michigan a annoncé jeudi le nouveau partenariat.

Dans le cadre du nouvel accord de cinq ans, Rocket Mortgage, basé à Detroit, sera le sponsor principal de la célèbre équipe masculine de basket-ball qui sera désormais connue dans tout le Breslin Center comme: « MSU Spartans présenté par Rocket Mortgage. » L’équipe est une puissance éternelle, faisant huit participations au Final Four dans le tournoi de la NCAA depuis que l’entraîneur-chef Tom Izzo a pris la barre en 1995.

Mettre à jour: L’État du Michigan a publié la déclaration suivante sur l’accord de parrainage.

Eh bien, c’était amusant d’y penser. Mais il semble que les Spartans ne seront pas présentés par Rocket Mortgage, juste la saison de l’équipe. Mise à jour de Michigan State Athletics: pic.twitter.com/rrLnzlxnmd – Sports de Front Office (@FOS) 12 mars 2021

Si tout cela semble ridicule, c’est parce que c’est le cas. Je suis tout à fait pour que les équipes trouvent de nouveaux moyens de générer des revenus sans escroquer les contribuables, mais il y a quelque chose qui cloche dans le fait d’avoir une équipe «présentée par Rocket Mortgage», c’est pourquoi nous avons besoin tout équipes à présenter par quelque chose.

The Ohio State Buckeyes présenté par le Cleveland Tourism Board

The Duke Blue Devils Présenté par GoGurt

The Kentucky Wildcats Présenté par Jack Daniels

Les séminaires de l’État de Floride présentés par Sizzler

Les blaireaux du Wisconsin présentés par String Cheese

Les Bruins de l’UCLA présentés par la marque Big Baller

The Texas Longhorns Présenté par Longhorn Steakhouse

Les possibilités sont infinies pour notre sombre avenir capitaliste.