Le basketball olympique 3×3 est parfait à tous points de vue

Ce n’est un secret pour personne que le CIO a atteint le point de jeter des choses au mur pour voir ce qui colle. Il y a un effort concerté pour essayer d’attirer les jeunes téléspectateurs aux jeux et d’impliquer la nouvelle génération dans les Jeux olympiques. Parallèlement à l’ajout du skateboard, du BMX, du surf et d’autres sports axés sur les jeunes, il y a eu la compétition de basket-ball 3×3, et c’était mieux que ce que j’imaginais.

Je dois admettre que j’étais un peu blasé par le concept du basket-ball à trois contre trois lors des matchs. Je veux dire, avions-nous vraiment besoin d’une autre compétition de basket-ball ajoutée à l’ardoise ? Maintenant, avec la compétition masculine et féminine dans les livres, je suis ravi de dire que j’avais tort. Le 3×3 était tout à fait parfait.

L’événement ne dépasse jamais son accueil

La structure époustouflante, du premier à 21 ou 10 minutes, fait du 3×3 l’événement olympique parfait pour les petites bouchées. Vous pouvez vous connecter, regarder quelques jeux avec votre café, et juste au moment où vous avez envie de regarder autre chose, vous avez vu certains jeux jusqu’à la fin.

Honnêtement, pour beaucoup de sports marginaux, je me déconnecte un peu après les 15 premières minutes – surtout quand je n’ai pas d’intérêt direct dans les pays en compétition. Cependant, avec 3×3, vous pouvez plonger, tomber amoureux des joueurs en quelques secondes, puis sortir et vous sentir satisfait.

Les fautes sont BRUTALES

Regardez le match pour la médaille d’or féminin entre les États-Unis et la ROC pour le meilleur exemple de cela. La Russie s’est retrouvée en grande difficulté au début du match et cela a créé un trou dans lequel elle ne pouvait pas se frayer un chemin. Au lieu que les joueurs fassent des fautes (puisqu’il n’y en a que quatre dans une équipe), ils ne font que continuer – cela crée donc cette dichotomie amusante d’une équipe ne pouvant pas se permettre d’abandonner les fautes, tandis qu’un joueur de plus en plus frustré continue de commettre des fautes.

Et hoo boy, est-ce que ça fait mal quand tu as de gros ennuis. La pénalité, comme la balle traditionnelle, consiste à tirer des lancers francs, mais gardez à l’esprit que c’est toujours le premier à 21 et qu’un coup franc est le même qu’un panier. Ensuite, lorsque vous frappez 10 fautes d’équipe, c’est comme un méga bonus, et vous en tirez deux. Quel concept délicieux.

Les annonceurs rendent tout incroyable

Il y a une certaine irrévérence qui vient avec l’appel du 3×3, et les casters le savent. Oui, il y a des pannes du sport lui-même, avec la nuance offensive et défensive de jouer sur un demi-terrain – mais il y a juste des apartés loufoques qui rendent l’ensemble plus amusant.

Commentateur d’USA Network sur Kelsey Plum : “Elle est plus rapide que la carrière de J. Cole au cerceau.” – Mark (@tole_cover) 28 juillet 2021

Il y avait aussi des observations étonnantes comme : « Les États-Unis sont excellents pour mettre le truc rond dans le truc rond. » C’est le genre d’analyse dont j’ai besoin dans ma vie.

Alors… euh… avons-nous gagné ?

Les Américaines ont dominé la Russie pour remporter l’or dans un match qui n’a jamais semblé proche du saut. Les hommes américains ne se sont pas qualifiés pour les Jeux olympiques.