Le bassiste de Bon Jovi, Hugh Mcdonald, trouve la clarté dans le travail à distance avec la solution audio et vidéo Clear One Aura Versa 50

En tant que bassiste et chanteur suppléant d’un groupe de rock légendaire BON JOVI, Hugh McDonald admet que ses performances reposent sur un équipement hérité de confiance et qu’il ne se soucie pas trop de suivre les derniers équipements et technologies de performance. Mais après un an de tournées annulées et d’innombrables heures d’utilisation de la webcam et du microphone intégrés sur son ordinateur portable, McDonald a récemment reconnu que, selon ses propres mots, «il doit y avoir une meilleure façon de faire cela».

Après une brève discussion avec des amis de l’industrie, il a trouvé l’équipement amélioré dont il avait besoin: le ClearOne Solution audio et vidéo Aura Versa 50.

«Quand j’ai finalement dû faire un enregistrement, et que je configurais l’ordinateur portable, le plaçais dans la pièce, je me sentais vraiment bricolé, comme une solution médiocre». McDonald mentionné. «Le groupe a fini par faire beaucoup de vidéos de chez nous pour diverses organisations, ainsi que des vidéos en solo pour préparer une session en direct à Nashville, et maintenant, quand je regarde en arrière, j’aurais aimé avoir amélioré mon équipement de collaboration plus tôt. Pas d’ordinateur portable intégré ou La caméra du téléphone peut fournir une vidéo 4K, un son HD et des fonctions spéciales telles que le panoramique, l’inclinaison et le zoom offerts par mon nouveau ClearOne Aura Versa 50. “

le ClearOne L’ensemble Aura Versa 50 combine un appareil photo UNITE 50 ePTZ avec un haut-parleur CHAT 150 et un concentrateur USB Versa. La caméra offre un objectif ultra-large 4K à 120 degrés avec un zoom numérique 3x, tandis que le haut-parleur offre un son HDConference et une simplicité plug-and-play avec le concentrateur USB Versa.

«Tout le monde utilise les appels vidéo au quotidien maintenant, donc ce nouvel équipement a rendu toutes nos communications bien meilleures, au point que j’ai en fait dit« Wow »à voix haute», a-t-il ajouté. «Ma femme lance une boutique en ligne de bijoux qu’elle fabrique qui comprendra des vidéos, et nous l’utilisons constamment pour les discussions en famille, et j’ai déjà remarqué que les appels se sentent mieux et plus confiants avec la qualité professionnelle. ClearOne équipement.”

Avec le calendrier incertain pour le retour des événements live réguliers et des performances musicales, de plus en plus d’artistes, de musiciens et d’autres interprètes réfléchissent sérieusement à la façon dont ils peuvent travailler à domicile pour gagner un revenu et rester occupés. De McDonaldDe son point de vue, une partie de l’équation est de s’assurer que toute performance virtuelle ou collaboration doit se sentir aussi personnelle et réelle que possible.

“Quand je suis dans une session virtuelle avec des camarades de groupe ou même pour un public, il doit y avoir un sens viscéral de connexion et d’excitation partagée, qui peut être instantanément gâchée par une vidéo granuleuse ou un son rugueux”, a-t-il expliqué. “Il n’y a aucun inconvénient à avoir un meilleur appareil photo, microphone et haut-parleur qui offrent une qualité considérablement améliorée avec plus de fonctions. La petite taille physique de l’équipement est également excellente, car nous pouvons facilement le déplacer de mon bureau à l’ordinateur de ma femme, ou prendre sur la route afin que nous présentions toujours notre meilleur. “

À mesure que l’industrie évolue et que les artistes investissent de plus en plus de temps pour se connecter directement avec les fans, la qualité audio et vidéo professionnelle continuera d’être un élément essentiel pour le succès et le plaisir des collaborations ou des performances enregistrées. Voilà pourquoi ClearOne a développé sa série Aura de solutions de collaboration pour les bureaux à domicile en 2020 pour garantir que chaque personne travaillant à domicile puisse continuer à présenter à un niveau professionnel et à poursuivre ses objectifs avec confiance et clarté.

ClearOne est un leader mondial du marché des solutions de conférence, de collaboration et de streaming réseau. Les performances et la simplicité de ses solutions avancées et complètes offrent des niveaux de fonctionnalité, de fiabilité et d’évolutivité sans précédent.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).