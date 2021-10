Le bassiste de longue date de Circle Jerks, Zander Schloss, annonce son premier album solo, “Songs About Songs”

Longtemps JERKS DE CERCLE bassiste Château de sandre entame un nouveau chapitre de sa carrière musicale avec la sortie de son premier enregistrement solo, “Chanson sur les chansons”, de Blind Owl Records. Parallèlement à l’annonce, Château a partagé le single principal et la chanson titre ainsi qu’un clip vidéo d’accompagnement.

En tant que journaliste et critique musical vétéran de Los Angeles Chris Morris écrit dans les notes de pochette de l’album : « Joué tendrement, avec une intimité saisissante, le matériel subtil et touchant sur ‘Chanson sur les chansons’ pourrait bien surprendre les auditeurs qui savent Château de sandre seulement à partir de trois décennies de travail de bash-it-out avec le JERKS DE CERCLE et d’autres unités punk… Ici, nous avons un regard attendu depuis longtemps sur un côté jusqu’alors inédit de sa personnalité musicale. Il porte le frisson de la découverte.”

Château a un curriculum vitae impressionnant qui comprend sa performance d’acteur en vedette aux côtés Harry Dean Stanton et Emilio Estévez dans Alex Coxle classique culte de 1984 “Repo Man”; travailler sur les bandes sonores de Barreurles derniers films de “Sid & Nancy”, “Directement en enfer”, “Marcheur”; et « patrouilleur de la route ». Il est bien connu en tant que directeur musical de tournée et guitariste pour Joe Strummer de LE CHOC, avec des représentations sur Strummerle premier single solo de « Ville poubelle » et album « Météo sismique ». Il a également des apparitions enregistrées avec ORCHESTRE BAS & DOUX, BÂTARDS MAGNIFIQUES, LE MONSTRE THÉLONIEUX et de concert avec LES BIJOUX. En 2021-22, on le verra sur scène lors de la JERKS DE CERCLE‘ tournée du 40e anniversaire retardée par la pandémie.

Mais “Chanson sur les chansons”, qui présente l’artiste basé à Los Angeles en tant que chanteur, guitariste et auteur de neuf compositions originales saisissantes, montre un nouvel aspect révélateur de son travail. Il surprendra les auditeurs habitués à entendre Château dans un format hardcore agressif, mais le musicien né à Saint-Louis note que ses premières inspirations musicales sont venues d’un royaume nettement différent.

« Quand j’avais 12 ans, dit-il, j’ai gagné assez d’argent en tant que concierge dans une fabrique de bonbons pour acheter ma première guitare. Bob Dylan sur la couverture de Nashville Skyline. J’ai acheté le porte-harmonica, l’harmonica, ma guitare, et Bob Dylanle livre « Ecrits et dessins », son premier recueil de paroles, et j’ai appris cet album dans son intégralité, à l’oreille. Pour moi, ces chansons étaient ordonnées et concises. C’étaient d’excellents exemples de ce qu’un auteur-compositeur pouvait faire en deux ou trois minutes.

“Tout le monde se moquait toujours de moi parce que j’étais un muso. J’avais étudié Bob Dylan et Leonard Cohen et Neil Young et tous ces gars quand j’étais enfant. Puis j’ai déménagé en Californie et j’ai enfoncé mes dents dans Jimi Hendrix et jimmy Page et est devenu un rockeur. Puis, dans ma dernière année de lycée, j’ai commencé à écouter Charlie Parker et Jean Coltrane, a emménagé avec mon professeur de jazz pendant un an et est devenu un jazzman.”

Dû début 2022, “Chanson sur les chansons” a été enregistré à Los Angeles Flûtes à bec Sargent, détenue par le producteur et compatriote natif du Missouri Gus Seyffert, qui joue également de la basse sur la collection ; Seyffert a travaillé avec Roger Eaux, Norah Jones, Beck, et le CLÉS NOIRES, entre autres. L’auteur-compositeur-interprète émergent Bédouin invités en tant que chanteur sur la piste “J’ai adoré l’histoire de ma vie”.

Comme Château le voit, la chanson titre de “Chanson sur les chansons” caractérise l’approche globale de cet archet solo intensément émouvant : « Je me suis souvent demandé qui es-tu, Sandre, et que veux-tu faire ? Ces chansons ont été écrites pour ma propre thérapie. J’espère que cette musique aidera les gens à transcender leur propre tristesse grâce au pouvoir de la musique et à devenir un lieu de guérison. J’ai énormément de respect pour la musique et ses pouvoirs de guérison. J’ai évidemment des chansons qui m’ont sauvé la vie.

“C’est ma version opposée du punk rock. Le punk rock est volume, colère et vitesse. Je voulais faire de l’espace et de la vulnérabilité et des émotions atroces, presque inconscientes, des choses que je ressens si profondément que je ne les dirais jamais à voix haute.”

“Chansons sur les chansons” liste des pistes :

01. Mon cher bleu



02. Il n’y a pas si longtemps



03. Le péché de perdre du temps



04. Vieux clichés et bagues en diamant



05. Lettre d’ami mort



06. J’ai adoré l’histoire de ma vie (avec Bédouine)



07. La route



08. Marié à la tristesse



09. Chansons À propos de Chansons

Château sera également en tournée avec le JERKS DE CERCLE pour leur tournée du 40e anniversaire qui débute en octobre et se poursuit jusqu’en 2022.

Crédit photo: Geoff Moore