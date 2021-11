Chuck Wright, bassiste de longue date pour les rockers multi-platine ÉMEUTE CALME, a sorti le premier single de son prochain album solo, « Le ciel protecteur de Chuck Wright ». Une interprétation dure et intense de Björkle hit de 1995 « L’armée de moi », il est accompagné d’une vidéo qui représente l’exploration de Wright dans le désordre et les parallèles avec l’état chaotique récent des affaires mondiales. Les visuels incluent une animation 3D d’une « armée » de Ruth Bader Ginsburg, la regrettée juge de la Cour suprême, icône féministe et ardente défenseure des droits des femmes et de l’égalité des sexes.

« J’ai choisi de reconnaître le défunt le juge Ginsburg dans cette vidéo car elle était une présence si formidable sur et en dehors du banc », Wright dit. « Elle a défié le statu quo en renversant les obstacles juridiques à l’égalité des femmes et a inspiré une armée de croyants. »

« L’armée de moi » comporte plusieurs Wrightses pairs musicaux, y compris le regretté Pat Torpey (MONSIEUR. GROS) à la batterie, guitariste Lanny Cordola (CHAMBRE DES LORDS) et claviériste Sept Martin (Jonathan Davis) avec la chanteuse Whitney Taï, le récent lauréat du « Meilleur chanteur » au Prix ​​Intercontinentaux de la Musique.

Wright, qui a également travaillé aux côtés de sommités de la musique rock comme Alice Cooper, Greg Allman, Ted Nugent, et divers membres de GUNS N’ ROSES et EMBRASSER, pour n’en nommer que quelques-uns, publiera « Le ciel protecteur de Chuck Wright », en 2022 via Cléopâtre Records. Le LP mettra en vedette plus de 30 artistes invités, dont des membres de MONSIEUR. GROS, RANGÉE DE DÉPANNAGE, TESLA, THÉÂTRE DU RÊVE, GRAND BLANC, ASIE, VOITURE JEFFERSON, artistes solistes de renom Allen Hinds, Toshi Yanagi, et plein d’autres.

Wright se lance enfin dans un large éventail de genres, du jazz fusion au prog, en passant par le funk et le hard rock envoûtant, ce qui était en soi l’une des choses qui l’ont amené à vouloir forger sa propre voie et créer cette collection unique de chansons au sein de son « Ciel abritant » projet.

Wright a fait partie de ÉMEUTE CALME, par intermittence, depuis 1982, ayant initialement été impliqué dans le « Santé du métal » enregistrements (il jouait de la basse sur les pistes « Santé du métal » et « Je ne veux pas te laisser partir »).

Wright apparaît sur neuf ÉMEUTE CALME albums. Il a été un auteur-compositeur sur les années 1986 « QRIII » et a été présenté dans la vidéo du groupe pour « Les Sauvages Et Les Jeunes », entre autres. Wright a également participé à plus de 100 projets d’enregistrement tout au long de sa brillante carrière.

En mai 2020, Wright a sorti son tout premier clip solo, pour une chanson intitulée « Le poids du silence ».

Crédit photo: Mari Kawaguchi



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).