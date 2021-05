Le bassiste de Megadeth Nixes David Ellefson sur le scandale sexuel

Le groupe de heavy metal Megadeth s’est séparé de son bassiste suite à une fuite de sex tape.

Le leader du groupe Dave Mustaine a fait l’annonce lundi soir. «Nous informons nos fans que David Ellefson ne joue plus avec Megadeth et que nous nous séparons officiellement de lui», commence le communiqué.

«Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails de ce qui s’est passé, avec une relation déjà tendue, ce qui a déjà été révélé maintenant suffit à rendre le travail en commun impossible pour aller de l’avant.

«Nous avons hâte de voir nos fans sur la route cet été, et nous avons hâte de partager notre toute nouvelle musique avec le monde. Il est presque terminé », conclut le communiqué.

L’annonce de Megadeth intervient à peine deux semaines après la fuite d’une vidéo sexuellement explicite de David Ellefson et d’une femme qui n’est pas sa femme sur Twitter. Ellefson a abordé la controverse le 10 mai pour dire que la femme impliquée n’était pas mineure, comme spéculé en ligne.

«Récemment, une vidéo très privée a été publiée illégalement sur Internet, et de fausses allégations ont été faites contre moi», a déclaré Ellefson dans un communiqué à Rolling Stone. “Les actions de la vidéo ont eu lieu entre deux adultes consentants et ont été enregistrées à mon insu.”

«Je travaille avec le service de police de Scottsdale dans le cadre de leur enquête sur des accusations de pornographie de vengeance à déposer contre la personne qui a publié cette vidéo. De plus, mes avocats préparent une action en diffamation contre cette personne. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure de la loi. Je prends ce temps pour être avec ma famille. Je souhaite à mes camarades le meilleur pour leur prochaine tournée.

Rolling Stone a contacté le service de police de Scottsdale, qui a confirmé qu’il était au courant de la situation. «Pour le moment, aucun rapport officiel n’a été rédigé», a déclaré le porte-parole.

David Ellefson était avec Megadeth depuis la création du groupe à Los Angeles en 1983 jusqu’à sa dissolution en 2002 brièvement.

Le groupe s’est séparé en raison de graves lésions nerveuses qui ont empêché Mustaine de jouer. Mustaine a rapidement réformé Megadeth et enregistré un album qui est devenu la sortie de Megadeth en 2004, The System Has Failed. L’ancien bassiste d’Iced Earth, James MacDonough, a pris la place d’Ellefson lors de la tournée de l’album.

Megadeth devrait lancer sa tournée avec Lab of God, qui aura lieu à Austin en août. Ils devraient également apparaître au Knotfest de Slipknot en septembre – bien que le groupe n’ait pas annoncé de remplacement pour Ellefson.