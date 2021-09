Le bassiste de Shinedown Eric Bass est positif pour Covid 19; Le groupe jouera les deux prochains concerts en trio

BRISÉ bassiste Eric Bass a été testé positif au COVID-19. En conséquence, les deux prochains concerts du groupe – ce soir (samedi 25 septembre) au Pavilion At Toyota Music Factory à Irving, Texas et demain soir (dimanche 26 septembre) au Walmart Arkansas Music Pavilion à Rogers, Arkansas – verront BRISÉ jouer en trio.

BRISÉ chanteur Brent Smith a annoncé la nouvelle de Éricdans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il a écrit: “En mon nom, @zmyersofficial @bkerchofficial @ebassprod et TOUS d’entre nous à @shinedown, nous avons des NOUVELLES… malheureusement notre illustre @ebassprod a été testé positif pour Covid-19 cet après-midi… cela étant dit, nous n’annulons aucun spectacle …

“Pour être clair, tout le monde sur la tournée, y compris les groupes, et l’équipe ont été testés aujourd’hui, qui sont tous négatifs. Éric est maintenant en quarantaine, et il va bien, et dès que nous aurons un test négatif de notre frère, il sera de retour en tournée avec nous dès que possible… parce que nous avons la meilleure équipe du monde, ils vont nous aider ce soir avec quelques chansons. Mais ce soir, et demain nous serons un 3 pièces. Notre homme @joshualevisturm viendra nous rejoindre en tournée jusqu’à Éric peut revenir… Beaucoup d’amour et de respect !!!”

Le mois dernier, BRISÉ le batteur Barry Kertch a été contraint de manquer quelques spectacles lors de la tournée du groupe après avoir été testé positif pour le nouveau coronavirus. Il a été temporairement remplacé par Dustin Steinke de SIXX : AM

Forgeron a récemment confirmé que le premier single de BRISÉle septième album studio de arrivera en janvier 2022. La suite de 2018 “Attention ATTENTION” est enregistré dans un nouveau studio à Charleston, en Caroline du Sud, dirigé par , qui est le bassiste et producteur du groupe.

BRISÉle film de “Attention ATTENTION”, une expérience cinématographique de l’album studio 2018 du groupe du même nom, créé dans le monde entier le 3 septembre.