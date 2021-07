Le bassiste de Slipknot, Alessandro ‘Vman’ Venturella, a déclaré que ‘Use Your Illusion Ii’ de Guns N’ Roses était sa passerelle vers le heavy metal

NŒUD COULANT bassiste Alessandro “VMan” Venturella récemment discuté avec Daniel DeKay sur le dernier épisode de “Défenseur du Riff” sur le Fête des nœuds Twitch canal. Venturelle a discuté de son éducation musicale, en commençant par la clarinette au piano et finalement à la guitare classique à l’âge de 11 ans. C’est à cette époque Vman découvert GUNS N’ ROSES‘ L’album “Use Your Illusion II”, qui lui a servi de porte d’entrée vers le heavy metal. Il a révélé que son premier concert était Ozzfest ’98 au Milton Keynes Bowl, et a expliqué comment il a commencé PLEURER AU SILENCE, joué des spectacles avec POINGLE et IMPRIMER LE TERRAIN à un âge précoce et plus.

En ce qui concerne la façon dont il est entré dans le heavy metal, Alexandre mentionné: “[In] école secondaire, [I] commencé à remarquer qu’il y avait des petits groupes, et tout le monde avait ses petites poches de trucs qu’il écoutait. Et je pense que je suis en quelque sorte tombé sur des gens qui écoutaient du métal des années plus anciennes. J’ai toujours eu l’air plus vieux que mon âge, alors j’ai toujours traîné avec les gens [who were] trois ou quatre ans de plus que moi. Alors je suis plutôt tombé dans le heavy metal [early]. [When I was] 13 ou 14, j’écoutais GUNS N’ ROSES. Je sais que ce n’est pas du heavy metal, mais ça a conduit à d’autres choses. C’était un tremplin.”

Il a poursuivi : « Pour moi, je pense que c’était [GUNS N’ ROSES‘] « Utilisez votre illusion II » [album that my introduction to heavy music]. Il y a un travail sérieux en cours sur ce disque, je pense… Donc je pense ‘Appétit [For Destruction]’ en fait est venu après pour moi, juste parce que personne n’était, comme, ‘Tu dois écouter celui-ci maintenant.’ Il n’y avait rien de tout ça quand tu avais, genre, 13 ou 14 ans. C’était genre, ‘Voici un putain de tas de merde. Écoute le.’ C’était une sorte de processus d’élimination de ce que vous vouliez écouter et sur quoi vous vous mettiez d’accord. Donc, mon cerveau est allé dans ce sens. »

Venturelle a commencé à travailler avec NŒUD COULANT lors de l’enregistrement de 2014 “.5 : Le chapitre gris” album, contribuant des pistes de basse avec des guitaristes Jim Racine et Mick Thomson et ancien bassiste de tournée Donnie Steele. Il a fait ses débuts en direct avec le groupe en 2014 lors de la première Fête des nœuds.

En 2019, Alexandre a déclaré à Bass Guitar Magazine qu’il avait atterri dans NŒUD COULANT après avoir reçu un appel téléphonique de Racine en travaillant avec MASTODONTE en tant que guitariste Brent Hindsest la technologie.

“Moi et Jim sont devenus amis pendant que je faisais de la technologie”, Venturelle mentionné. « Il me demandait si je connaissais des bassistes. Quand j’ai découvert pourquoi, j’ai tout de suite levé la main. Il a fait remarquer : ‘Mais tu ne joues pas de la basse ?’ et j’ai dit quelque chose à l’effet que je pouvais faire tout ce qu’il avait besoin de moi. Ensuite, je devais juste m’assurer que c’était vrai.

Selon Venturelle, son rôle au début NŒUD COULANT était de “remplir les chaussures d’un grand homme et de lui rendre justice”, se référant au bassiste d’origine Paul Gris, décédé en 2010. « Mon approche n’est pas la même que Paul‘s. Je ne peux pas être lui et ne le serai jamais ; chaque joueur est finalement né différent. Cela dit, si vous écoutez Paulles choix de note sur ‘Vermillon’, il était partout dans la boutique et ça sonnait bien. Je voulais essayer des choses comme ça.

“Après avoir écouté ses stems, j’ai honnêtement regardé la basse sous un jour différent et j’ai compris comment tout supporter en tant qu’épine dorsale”, a-t-il poursuivi. “Sortez la basse du mix et tout tombera à plat sur son cul – et de même, si vous mixez trop de basses, vous n’allez pas non plus faire passer votre message. Les guitaristes principaux, en revanche, ont toujours besoin couper à travers parce que c’est ce que le travail implique. En tant que section rythmique, nous sommes là pour tenir le fort. “

gris est décédé en mai 2010 d’une surdose accidentelle de médicaments.

NŒUD COULANT a passé une grande partie de 2019 et début 2020 en tournée à l’appui de son dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, sorti en août 2019.



