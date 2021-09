Le bassiste de Status Quo est décédé à 72 ⋆ .

Le musicien Alan Lancaster est décédé (Photo: .)

La star de Status Quo, Alan Lancaster, est décédée à l’âge de 72 ans, a déclaré son ami proche Craig Bennett.

Lancaster est décédé chez lui à Sydney, en Australie, entouré de sa famille.

Craig, un journaliste de divertissement, a annoncé la nouvelle sur Facebook avec la permission de la famille du musicien, affirmant qu’il luttait contre la sclérose en plaques, une maladie qui peut affecter le cerveau et la moelle épinière.

Il a déclaré: “ À la demande de sa famille aimante et profondément chérie, j’ai le cœur brisé d’annoncer le décès d’Alan Lancaster, royauté de la musique britannique, dieu de la guitare et membre fondateur du groupe emblématique Status Quo.

«Alan Lancaster est décédé ce matin dans sa maison de Sydney, entouré de sa famille. Alan avait eu affaire à la sclérose en plaques. Il avait 72 ans.

‘Status Quo a commencé Rockin’ All Over The World en 1967. Le groupe légendaire a amassé des décennies de chansons à succès, dont Down Down et Everything You Want. Alan a épousé sa belle épouse Dayle Lancaster en 1978. Ils se sont rencontrés lorsqu’Alan et Status Quo, avec Slade et Lindisfarne, ont effectué une tournée en Australie en 1973. Alan, qui était un ami cher et spécial, laisse dans le deuil Dayle, ses enfants Alan Jr, Toni et David, plus cinq petits-enfants.

Lancaster était l’un des membres fondateurs de Status Quo (Photo: .)



Avec les copains du groupe Rick Parfitt, Francis Rossi et John Coghlan (Photo: .)

‘Dayle a dit ce matin qu’Alan aimait sa vie en Australie. Sa mère et son père, ainsi que son frère et sa sœur ont également déménagé en Australie. Dayle a déclaré: «Nous avons tous le cœur brisé. Alan avait un esprit merveilleux et un sens de l’humour fabuleusement sec.

« » Il était un mari, un père et un grand-père dévoué et adorant. La famille a toujours été son objectif.

Craig a poursuivi: «Malgré sa SEP et ses problèmes de mobilité, Alan a participé à des tournées de réunion extrêmement réussies au Royaume-Uni et en Europe en 2013 et 2014.

«Il a courageusement joué devant des milliers de fans en adoration… et aimait être de retour avec le groupe et sa fidèle armée Quo.

“Vale à une légende absolue et à l’une des personnes les plus sympathiques du rock and roll.”

Le musicien Cletis Carr a rendu hommage sur Twitter en déclarant: ” Très triste d’apprendre le décès d’Alan Lancaster, bassiste de Status Quo.

«J’avais rencontré Alan pour la première fois dans son studio d’enregistrement à Sydney, vers 1986 ou 87. C’était un homme vraiment adorable, doux et gentil. mon cœur va à sa merveilleuse épouse dale et à leur famille.

très triste d’apprendre le décès d’alan lancaster, bassiste de #StatusQuo. J’avais rencontré Alan pour la première fois dans son studio d’enregistrement à Sydney, vers 1986 ou 87. C’était un homme vraiment adorable, doux et gentil. mon cœur va à sa merveilleuse épouse dale et à leur famille. pic.twitter.com/bfWCAfUCA8 – Cletis Carr (@cletiscarr) 26 septembre 2021

Lancaster était l’un des membres originaux du groupe de rock avec le leader Francis Rossi et le guitariste Rick Parfitt, décédé en 2016. Il est apparu sur 15 albums de Status Quo jusqu’en 1985, y compris leurs classes telles que Something You Want et Down Down.

Il a retrouvé ses camarades de groupe Francis et Rick, et John Coghaln en 2013 pour une tournée au Royaume-Uni, effectuant son dernier spectacle en tant que membre en 2014.

Après avoir déménagé en Australie dans les années 1980, où il est resté pendant plus de 40 ans, il a joué avec les groupes de rock The Party Boys et a formé The Bombers.

