Le bassiste de Y&T Aaron Leigh sortira le single solo “Live For Today”

Suivant les traces de son premier EP, qui a visité avec succès ses premières influences musicales, Aaron LeighLa récente vague de matériel solo original de se poursuit avec la sortie prochaine du single entraînant et direct “Vivre pour aujourd’hui”. Avec des coups de guitare plombés fulgurants de TESLA‘s Frank Hannon, ce joyau uptempo est plus révélateur de Leighle travail de bassiste avec les légendaires rockeurs de la Bay Area Y&T, qu’il a rejoint en 2016.

Avec un refrain puissant et instantanément mémorable qui est plus que pertinent pour son public, Leigh vise à faire comprendre que le message n’était pas nécessairement inspiré, entièrement, par la pandémie actuelle. Dans une interview avec Pat Martin de Sacramento 98Rock, Leigh déclare : « Il s’agissait davantage de jeter un coup d’œil dans mon monde et de réaliser que les choses peuvent être emportées en un instant. moi qui faisais une tournée. Il s’agit donc de regarder où vous en êtes… et non de vivre dans le passé ou de vivre pour demain, mais de vivre là où vous êtes, là où vous vous trouvez ce jour-là.

Un autre excellent ajout à la croissance constante Aaron Leigh catalogue, “Vivre pour aujourd’hui” sera disponible sur toutes les principales plateformes de streaming à partir du vendredi 25 juin.

Aaron est surtout connu comme le bassiste de Y&T et Frank Hannon. Mais il est également coincé avec certains des plus grands noms du rock – de Steve Vai, Jani Lane et Mike Clochard à Gary Hoey, Joël Hoekstra, Brad Gillis et beaucoup plus.

AaronLe premier EP solo de est sorti en février 2021. L’effort a été décrit dans un communiqué de presse comme “un départ, une révélation bienvenue des origines musicales et des racines de cet artiste. Aaronles premières influences musicales de s sont pleinement exposées tout au long de cet ensemble divertissant. Imprégnés des sons de la pop/rock californienne classique des années 1970, ces trois morceaux originaux, soutenus par l’inclusion d’un FLEETWOOD MAC couvrir, boucler la boucle de cet artiste, vers des débuts qui devaient être partagés.”

Non seulement est Aaron un musicien accompli, mais il est aussi un ingénieur de studio et un producteur réputé. Il a mixé et/ou produit des albums pour une multitude d’artistes, dont Y&T, James Durbin et Frank Hannon.

