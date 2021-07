Le bassiste de ZZ Top Dusty Hill est décédé – à l’âge de 72 ans

Le bassiste de ZZ Top Dusty Hill est décédé dans sa maison de Houston, à l’âge de 72 ans.

Le groupe a partagé une déclaration mercredi annonçant la mort du bassiste. “Nous sommes attristés par la nouvelle aujourd’hui que notre camarade, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil chez lui à Houston, TX”, indique le communiqué.

« Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à fournir ce fond monumental au« Top ». Nous serons à jamais connectés à ce « Blues Shuffle in C ». Tu vas beaucoup nous manquer, amigo. Frank et Billy”

Dusty Hill a rejoint ZZ Top en 1969, peu de temps après avoir signé avec London Records. En 1973, le groupe a connu le grand succès avec “La Grange”. Ils ont poursuivi ce succès avec des riffs de blues légendaires et des paroles intelligentes. Mais Dusty Hill et Billy Gibbons ont formé le duo barbu emblématique du groupe sur scène.

Hill a chanté des chœurs sur plusieurs chansons de ZZ Top, dont “Tush”, “Bad Girl” et “Hi Fi Mama”. Hill et ses compagnons de groupe ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 2004. Le groupe est resté ensemble pendant plus de 50 ans, gardant intacte la formation de Dusty Hill, Billy Gibbons et Frank Beard tout au long de leur histoire.

L’album le plus récent de ZZ Top était La Futura, sorti en 2012. Le groupe aurait travaillé sur un suivi. Interrogé sur la longévité du groupe, Hill a déclaré que c’était parce que le groupe aimait ce qu’il faisait pour gagner sa vie.

« Je ne sais pas s’il y a un secret. Mais tu dois le frapper avec la partie amusante. Nous aimons ce que nous faisons. Ce sont d’autres personnes qui aiment ce qu’elles font pour gagner leur vie ; il s’avère que c’est la même chose pour nous », a déclaré Hill dans une interview en 2016 avec Bass Players Only.

« C’est aussi près que je peux répondre à la question. Il y a beaucoup de facteurs différents, je suppose, mais la chose principale est que nous aimons simplement jouer ensemble. »

En juillet, ZZ Top a annoncé que Hill prendrait du temps en raison d’un problème de hanche. Le guitariste de longue date du groupe, Elwood Francis, est intervenu pour jouer pour Hill. Hill a également fait plusieurs camées sur grand écran dans des films comme Retour vers le futur, partie III et la série HBO Deadwood.