Le bassiste d’Ill Niño fustige d’anciens camarades de groupe « poignardant dans le dos », dit qu’il « n’a pas été impressionné » par les lions à la porte

ILL NIÑOle bassiste de longue date de Laz Pina dit qu’il « n’a pas été impressionné » par l’échantillon de musique qu’il a entendu LES LIONS À LA PORTE, le nouveau groupe lancé par certains de ses anciens camarades de groupe.

LES LIONS À LA PORTE caractéristiques ex-ILL NIÑO membres Cristian Machado (voix), Ahrue « Lustre » Ilustre (guitare) et Diego Verduzco (guitare). LES LIONS À LA PORTE a sorti deux singles jusqu’à présent, « Bouc émissaire » et « Même pas humain », avec le premier album du groupe qui devrait arriver au début de l’année prochaine.

Pina discuté Machado, Illustrer et Verduzcole nouveau projet de tout en parlant à Pierre Gutiérrez de Rock Talks. On lui a demandé s’il avait entendu de la musique LES LIONS À LA PORTE a publié jusqu’à présent, Laz dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’en ai très peu entendu parler. Cela n’attire pas vraiment mon attention. Je suis en quelque sorte passé à autre chose. Tout ce que je peux dire, c’est que je souhaite le meilleur à tout le monde. Faites votre truc; nous faisons notre truc.

« Les gens me disent toujours : ‘Avez-vous entendu ce qu’ils ont dit ?’ Et je dis toujours : « J’ai évolué. » Cela ne me concerne même pas vraiment.

« Nous sommes partis d’une manière très étrange, quand ces gars se sont séparés », Laz expliqué. « Lorsque vous commencez à développer une amitié et une fraternité, vous ne vous attendez pas à ce que ces choses se produisent comme elles l’ont fait. Ce qu’ils ont fait était, à mon avis, si laid et si poignardé dans le dos [move]. Et puis aller là-bas et faire croire qu’ils étaient les victimes et que nous les abusions en quelque sorte. Ce n’était pas le cas. C’était juste une ligne droite – essayer de nous secouer. Je ne sais pas ce que les gens pensaient. Et j’entends beaucoup de sentiments.

« Tout ce que j’ai à dire, c’est ceci : tu fais ta musique, je fais la mienne. Tu veux continuer à parler de nous, c’est ton problème. Si tu ne veux pas lâcher prise, c’est ton ego. C’est ce que je entendre tout le temps – à propos d’ego. Il ne s’agit pas d’ego de ce côté-ci ; tout est question de musique et il s’agit également d’une amitié et d’une loyauté fortes et inébranlables. Certains d’entre nous qui ont pris cette décision de rester ensemble, nous ne sommes tout simplement pas ce genre de personnes qui traiteraient d’autres êtres humains de cette façon.

« Cela dit, je dis que la musique parle. Vous entendez ce que nous faisons, et vous entendez l’esprit de ILL NIÑO qui n’est jamais parti, et qui continuera toujours parce que l’esprit de ILL NIÑO et cette sauce spéciale réside toujours dans le groupe et cela ne changera jamais. Il est donc temps de passer à autre chose.

« Comme je l’ai dit, je n’ai même pas vraiment intérêt à l’écouter, honnêtement, » Pina a continué. « J’ai peut-être entendu quelques secondes et je n’ai pas été impressionné. Cela ressemblait à quelque chose que j’ai entendu du « Le Nouveau Monde Mort » enregistrer [ILL NIÑO‘s fifth album, released in 2010], quand ce style d’écriture se déroulait. Je pense que c’est à ça qu’ils ressemblent si ce n’était pas le cas ILL NIÑOl’entrée de ce que le vrai sens de ce que ILL NIÑO est à ce groupe.

« Alors laissez la musique parler. Et je souhaite bonne chance à tout le monde. Tout le monde peut faire son truc. Et passer déjà à autre chose. Vivez dans le présent.

« J’essaie de ne jamais en parler dans la conversation » Laz ajoutée. « Je n’en parle jamais vraiment. Il est donc temps de passer à autre chose. Et je n’ai pas de rancune. J’aime qui nous sommes. J’aime le groupe. J’aime jouer avec les gars avec qui je joue en ce moment. Et je pense que nous faisons vraiment quelque chose de très spécial. Et pour être tout à fait honnête, je pense que nous avons perdu beaucoup de cette particularité au cours des dernières années. Alors peut-être qu’il était temps de passer à autre chose, mais cela n’aurait pas dû être le chemin il l’a fait avec cette fausseté d’essayer de peindre l’image pour détruire le nom du groupe. Ce n’était pas la façon dont vous traitez votre famille. Donc je suis un peu déçu de ça. Honnêtement, je n’ai pas de rancune. Ma vie est super. Et je pense que mon groupe est super. Mon groupe est plus grand que jamais. Et nous aimons ce que nous faisons.

« Et cela dit, je dis juste ceci: laissez la musique parler. »

Lazles derniers commentaires de s arrivent près de trois ans après lui et le batteur Dave Chavarri ont annoncé avoir recruté un chanteur Marcos Leal (SOLEIL BRISÉ), guitariste principal Jes DeHoyos (FILS DU TEXAS) et guitariste rythmique Sal Dominguez (SUR UN CORPS EN BRLANT) être dans leur nouvelle incarnation de ILL NIÑO. Les Chavarri-LED ILL NIÑO a également publié un nouveau single, « Sangre ». Un jour plus tard, Machado, Illustrer et Verduzco rejeté les rapports qu’ils avaient laissé ILL NIÑO et ont juré de continuer avec leur propre version du groupe. Deux mois plus tard, le trio a déposé une plainte contre Chavarri et Pina, accusant le batteur et le bassiste de ne pas avoir payé la société de location de tournée et les ingénieurs du groupe, calomniant Machado en répandant des rumeurs selon lesquelles il a un problème de drogue, en collectant et en dépensant l’argent du groupe sans consulter tous les membres et en refusant aux membres l’accès aux dossiers financiers du groupe.

En mars 2020, Machado, Illustrer, Verduzco, Chavarri et Pina ont annoncé qu’ils étaient « parvenus à un accord mutuel, amiable et contraignant » qui permettra Chavarri et Pina continuer avec ILL NIÑO tandis que Machado, Verduzco et Illustrer passera à de nouveaux projets. Selon une déclaration conjointe des cinq musiciens, « Aucune partie n’a reconnu sa faute et il n’y a pas eu de jugement sur le fond. Les parties ont conclu un accord de règlement confidentiel. »

Dans un communiqué annonçant le lancement de sa nouvelle version de ILL NIÑO, Chavarri a déclaré à propos de la séparation avec ses anciens camarades de groupe: « Être dans un groupe, c’est un peu comme être marié, et parfois les gens se séparent et ne sont plus d’accord, et une séparation devient inévitable. »

Il y a un an, Machado commenté sur « Sangre », le premier single sorti par la version remaniée de ILL NIÑO, en disant: « J’espère qu’ils trouveront leur chemin. C’est tout ce que je peux dire. Et cela ne veut pas dire qu’ils ne le feront pas. Tout ce qu’il faut, c’est un grand talent d’auteur de chansons. êtes un musicien, et vous devez avoir une certaine compréhension de l’écriture de chansons. Si vous pouvez comprendre ce qui vous concerne, alors vous pouvez comprendre ce qui est lié aux gens. Et ils pourraient trouver leur chemin ; ils pourraient ne pas le faire. Tout ce que je peux dire, c’est on dirait qu’ils n’ont pas encore trouvé leur chemin.

« Je leur souhaite bonne chance » Cristian ajoutée. « Je n’aime pas avoir du ressentiment. Je ne veux pas être une personne qui se dit : ‘Oh, je suis usé à cause de ça.’ Ai-je appris ma leçon ? Ouais, j’ai appris ma leçon. Est-ce que je sais à quoi il faut faire attention ? Ouais, je sais à quoi il faut faire attention. Est-ce que je vais jamais être impliqué avec des gens comme ça? Non. Mais je ne le suis pas Je vais avoir du ressentiment. Je vais juste faire mon truc. Et je n’ai vraiment rien à redire, mec. J’ai eu une carrière incroyable, et les fans étaient vraiment la chose qui était la plus puissante pour moi – étaient les fans ; les gens qui écoutent la musique. Ce n’était pas l’élément commercial de ceci ou cela, ou qui a dit ceci ou qui a dit cela ou n’importe quel drame ; c’était juste les fans. Heureusement, nous avions un label qui était génial, et cela vient juste d’ouvrir la porte. Mais en ce qui concerne ce qui rend ce nom spécial, je suppose qu’ils pourraient le réinventer – réinventer ce qui rendait le nom spécial. Peut-être. Je ne sais pas. »

DeHoyos récemment quitté ILL NIÑO se concentrer sur sa vie de famille. Il a depuis été remplacé par un retour Marc Rizzo, anciennement de ÂME.