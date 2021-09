Le bassiste d’Overkill dit que la date de sortie prévue du nouvel album “continue de bouger”

OVERKILL bassiste DD Verni a parlé à Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com sur la progression des sessions d’enregistrement du nouvel album du groupe. Il a déclaré: “Nous l’enregistrons en ce moment. Une bonne partie est terminée. Franchement, cela continue de bouger, en fonction de la situation COVID, quand nous pouvons tourner. Au début, nous avons pensé:” Quelle différence cela fait-il si on tourne ou pas ? Il suffit de sortir un disque. Et puis nous avons pensé : “Nous voulons vraiment sortir la musique et ensuite l’apporter aux gens.” C’est le plaisir. Il ne s’agit pas simplement de le sortir et de simplement dire : « Voilà », c’est ensuite de pouvoir le faire tourner et de l’apporter et de le diffuser là-bas. Donc en ce moment, nous avons une tournée prévue pour mars ici dans le États-Unis, puis en avril et mai en Europe l’année prochaine. Le plan est peut-être d’avoir un disque avec ça, avec ces deux tournées. Nous devons donc voir comment cela se passe avec la partie tournée et avec la partie disque. Si le disque est terminé, peut-être que cela a du sens. Mais s’ils nous retirent à nouveau les tournées, peut-être que nous retarderons un peu plus; peut-être que nous ne le ferons pas à ce stade et nous disons: “D’accord, passons à autre chose.” Je ne suis pas sûr à cent pour cent. Mais pour la plupart, c’est fait. Nous sommes juste en train d’enregistrer, de mettre la touche finale à ça. Je veux dire, ça doit être mixé et tout ça, mais nous travaillons sur le couverture en ce moment avec notre artiste. Donc ça avance. “

Novembre dernier, Verni Raconté MetalAsylum.net que le nouveau LP du groupe serait mixé par Colin Richardson. “Il a fait quelques disques pour nous, et il est génial”, Verni mentionné.

Richardson déjà travaillé avec OVERKILL sur les années 1997 “Des souterrains et d’en bas”, années 2000 “Saignée” et 2003 “Killbox 13”.

En juin 2020, OVERKILL chanteur Bobby “Blitz” Ellsworth Raconté A&P réagit que les nouvelles chansons du groupe étaient « une progression naturelle de ‘La meule’ [2017] et “Les ailes de la guerre” [2019]. Je pense que lorsque nous avons fait le « Lien de fer » enregistrer [2010], c’est presque devenu comme une trilogie là-dedans – c’était un peu comme « Lien de fer », « L’ère électrique » [2012] et ‘Armurerie du Diable Blanc’ [2014], et ils semblaient être le genre de chose du Père, du Fils et du Saint-Esprit », a-t-il dit. « Je pense que nous avons un peu cassé le moule avec ‘La meule’, et puis je pense un peu plus avec “Les ailes de la guerre”. Et sur celui-ci, je le vois bien plus. Et ce que je veux dire par là, c’est que nous avons utilisé d’autres outils de notre hangar à outils dans le passé, et c’est la mouture lente qui est associée à ce galop rapide. Cela ressemble donc à une progression naturelle, mais peut-être deux records d’avance sur ce que “Les ailes de la guerre” est. Et c’est probablement aussi objectif que possible.”

OVERKILL a passé la majeure partie de 2019 et début 2020 en tournée pour soutenir son 19e LP studio, “Les ailes de la guerre”, sorti il ​​y a deux ans et demi. Le disque a été enregistré à Studio d’enregistrement de matériel dans le New-Jersey, SKH Studio en Floride et Jrod Productions avec l’ingénierie gérée par Verni et guitariste David Linsk. L’album a été produit par le groupe alors que Chris “Zeuss” Harris s’est occupé du mixage et du mastering. Travis Smith (PLUS JAMAIS, OPETH, TRAVAIL DU SOL, DÉCÈS) a de nouveau été engagé pour créer la pochette de l’album.

“Les ailes de la guerre” marqué OVERKILLdébuts d’enregistrement avec le batteur Jason Bittner (L’OMBRE TOMBE, FLOTSAM ET JETSAM), qui a rejoint le groupe en 2017.



