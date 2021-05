Le bassiste du guerrier Rob Farr décède à 58 ans

Musicien vétéran du sud de la Californie Rob Farr, mieux connu comme le bassiste pour GUERRIER, est décédé à l’âge de 58 ans. Farr est décédé paisiblement dans son sommeil et a été retrouvé mort le dimanche 9 mai après avoir joué un dernier concert avec son groupe de reprise RADIO 80’S deux nuits plus tôt au Kraken de Cardiff-by-the-Sea, en Californie, le vendredi 7 mai.

Farrcompagnon de groupe de longue date, batteur Dave DuCey (SEAU RHINO, GUERRIER), a posté le message suivant sur son Facebook page: “Je suis sous le choc. Mon ami Rob Farr est décédé hier. Nous avons joué dans un groupe ensemble pendant 8 ans (POUSSIÈRE NATIONALE) et il est difficile de croire que c’est vrai. Nous avons joué à Sturgis ensemble en 2006 et 2007 et d’innombrables autres concerts. Nous avons joué ensemble au Frappez votre tête Festival en 2009 en Allemagne, et Rocklahoma la même année avec GUERRIER. Nous avons joué ensemble au Gardez-le vrai Festival à nouveau en Allemagne avec GUERRIER en 2014. J’ai enregistré 2 albums avec lui en POUSSIÈRE NATIONALE («La route est ma maison» et ‘National Dust III’) et un album avec GUERRIER (‘Les guerres des dieux et des hommes’) en 2004. Il a toujours eu un grand et beau sourire et adorait jouer de sa basse et avait un véritable amour pour la musique. Il va beaucoup nous manquer. Repose en paix, Rob!! “

Farr a grandi à l’époque de la vallée de San Fernando à Los Angeles, mais résidait à Oceanside, en Californie au moment de sa mort. Il a commencé à jouer dans des groupes à l’âge de 13 ans et faisait partie de la musique animée de LA des années 1980 en tant que membre des pionniers du thrash. DÉTENTE, Frapper et courir et ROSE TIGRE. Il a rejoint GUERRIER à temps pour l’album le plus récent du groupe, “Les guerres des dieux et des hommes”, qui a présenté Marc Storace de KROKUS au chant principal, puis a enregistré trois albums avec des motards rockers POUSSIÈRE NATIONALE entre 2005 et 2012.

Crédit photo: Monica sauvage



