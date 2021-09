Le bassiste fondateur de Status Quo Alan Lancaster est décédé à 72 ans

Ancien STATUS QUO bassiste Alan Lancaster est décédé après une bataille contre la sclérose en plaques. Il avait 72 ans.

La nouvelle a été annoncée par le diffuseur australien Craig Bennett, qui a écrit le Facebook: « À la demande de sa famille aimante et profondément chérie, j’ai le cœur brisé de vous annoncer le décès de Alan Lancaster, Royauté de la musique d’origine britannique, dieu de la guitare et membre fondateur d’un groupe emblématique, STATUS QUO.

“Alan Lancaster est décédé ce matin à son domicile de Sydney, entouré de sa famille. Alan avait eu affaire à la sclérose en plaques. Il avait 72 ans.

“STATUS QUO a commencé Rockin’ All Over The World en 1967. Le groupe légendaire a amassé des décennies de chansons à succès, y compris ‘Bas bas’ et ‘Tout ce que vous voulez’. Alain a épousé sa belle femme Dayle Lancaster en 1978. Ils se sont rencontrés quand Alain et STATUS QUO, de même que LAME et LINDISFARNE, a effectué une tournée en Australie en 1973.

“Alain, qui était un ami cher et spécial, laisse dans le deuil Daylé, ses enfants Alain Jr, Toni et David, plus cinq petits-enfants. Daylé dit ce matin que Alain aimait sa vie en Australie. Sa mère et son père, ainsi que son frère et sa sœur ont également déménagé en Australie. Daylé a déclaré: ‘Nous avons tous le cœur brisé. Alain avait un esprit merveilleux et un sens de l’humour fabuleusement sec. Il était un mari, un père et un grand-père dévoué et adorant. La famille a toujours été son objectif.

“Malgré sa SEP et ses problèmes de mobilité, Alain a participé à des tournées de retrouvailles très réussies au Royaume-Uni et en Europe en 2013 et 2014. Il a courageusement joué devant des milliers de fans en adoration… et a adoré être de retour avec le groupe et ses fidèles QUO armée.”

Lancaster est le deuxième membre original de STATUS QUO mourrir. Guitariste Rick Parfitt est décédé en décembre 2016 à l’âge de 68 ans des suites d’une grave infection.

En 2016, Lancaster a déclaré au Studio 10 australien: “C’était une chose de cocaïne qui s’est cassée STATUS QUO en haut. La cocaïne était endémique dans le commerce à l’époque. Cela vous donne l’impression d’être meilleur que tout le monde, supérieur. Je pense que c’est à ce moment-là que nous avons commencé à perdre notre fraternité. Une fois que [drummer] John [Coghlan] est allé, il était facile de commencer à se débarrasser de nous. Et c’est aussi une question d’argent : une fois qu’un membre part, vous gagnez plus d’argent si vous ne le payez pas.”

Crédit image : Studio 10



