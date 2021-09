Le bassiste original de Whitesnake, Neil Murray, n’est pas sur “la même longueur d’onde” que le “multi millionnaire” David Coverdale

Neil Murray, membre fondateur de SERPENT BLANC qui a joué de la basse sur l’un des albums de hard rock les plus vendus de tous les temps, l’effort éponyme du groupe en 1987, a été interrogé dans une nouvelle interview avec Rolling Stone quand il a parlé pour la dernière fois à SERPENT BLANC leader David Coverdale. Il a répondu : « Il y a probablement quelques mois. Je ne lui ai pas parlé pendant de très nombreuses années. Je suis allé voir SERPENT BLANC quelques fois quand je n’étais pas dans le groupe. et il disait même sur scène, ‘Oh, j’entends Neil Murray est dans le public. J’espère qu’il reviendra dans les coulisses après. Et je ne ferais pas cela simplement parce qu’il y aurait une telle différence entre leur niveau de réussite et ce que je faisais à l’époque, ce qui serait pratiquement rien ou quelque chose de très obscur. Je serais juste très mal à l’aise.

“Mais nous avons eu quelques conversations”, a-t-il poursuivi. “Nous ne sommes plus vraiment sur la même longueur d’onde, je dirais. Il vit en Amérique depuis 1985. Il a été marié à deux femmes américaines différentes. Tout le succès en termes de carrière après 1987 et au-delà a été tellement concentré sur ce style de musique.Même s’il a beaucoup d’affection et de nostalgie pour les albums précédents, il n’essaie plus jamais de jouer ce style de rock.

“Je ne sais pas. Si quelqu’un est multimillionnaire, et je suis le contraire, peu importe qui il est, que vous le connaissiez ou que vous travailliez avec lui ou quoi que ce soit d’autre, il y a un tel gouffre entre vos modes de vie que c’est gentil de difficile d’obtenir sur la même page.

“Je m’entends bien avec lui, mais c’est vraiment à ses conditions”, Daniel ajoutée. “Si vous lisez des interviews avec lui, vous n’êtes pas vraiment au cœur de David. C’est vraiment “Voici les mêmes citations et histoires que j’ai racontées à tout le monde.” Je ne le connais pas assez bien maintenant pour aller au-delà de ça. Il a eu plus de contacts avec Bernie [Marsden, original WHITESNAKE guitarist] au fil des ans en raison de l’énorme succès de « Ici, je recommence ». Il continue d’être réutilisé pour des films et des publicités, etc. Ils ont tous les deux très bien réussi cette chanson.

“Le truc, c’est que si cette chanson se vend un peu plus SERPENT BLANC albums et je vais en tirer un peu d’argent, c’est super. Mais je n’ai pas été avec des groupes où j’ai vraiment eu le genre de salaire que certains des gars du groupe ont eu. C’est en partie juste le timing. j’étais avec [BLACK] SABBAT où personne n’était particulièrement intéressé.

Murray d’abord devenu célèbre à la fin des années 1970 et dans les années 1980 avec SERPENT BLANC, où il a contribué à des succès tels que le “Ici, je recommence”, “Imbécile pour votre amour” et “Encore de la nuit”. Depuis ce temps, il a travaillé avec un certain nombre d’artistes d’enregistrement à succès, y compris SABBAT NOIR, Gary Moore, Brian May et Michael Schenker, pour n’en citer que quelques-uns.

