Le bateau de chat secret de Far Cry 6 a une longue histoire chez Ubisoft

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Voici un petit article qui m’a rendu un félin bien en ce vendredi discutable : dans Far Cry 6, il y a une île avec un bateau naufragé plein de poupées chats. C’est mignon. C’est aussi, comme je viens de l’apprendre aujourd’hui, apparemment un gag de longue date dans une saveur particulière des jeux de carte Ubisoft.

Far Cry 6, un jeu de tir en monde ouvert sorti plus tôt ce mois-ci pour PlayStation, Xbox et PC, est le dernier jeu de ce type d’Ubisoft. Même empilé à côté du reste du portefeuille du studio, Far Cry 6 est dans une classe de taille à part; S’adressant à TechRadar, le directeur mondial de Far Cry 6, Ben Hall, a déclaré que l’équipe de développement s’était efforcée de créer une carte si grande qu’elle donnait l’impression légitime de traverser un pays entier.

Le résultat – eh bien, à part une carte qui vous donne le vertige lorsque vous zoomez le plus loin possible – est un gros jeu plein de petits secrets, y compris des références nues à des jeux Ubisoft comme Assassin’s Creed et Far Cry Primal.

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Vous trouverez le bateau des chats sur une île par ailleurs indescriptible au large de la côte est de Yara, dans la région de Barrial. Juste avertissement : c’est un peu pénible d’y arriver. Le point de repère le plus proche, l’escarpement Fragose, n’a pas de quais où vous pouvez soulever un bateau ou un jet-ski. Les requins obstruent également le canal entre le continent, vous ne pouvez donc pas nager sans d’abord vous faire manger vivant. Et si vous n’avez pas nettoyé le site anti-aérien voisin, vous ne pouvez pas non plus voler un hélicoptère pour vous y rendre.

Quand vous finirez par trouver un chemin, vous verrez…

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Aux côtés d’un message de naufragé écrit dans les rochers : MIA U.

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Pour autant que je sache, ils ne servent à rien au gameplay. Vous n’obtenez aucun équipement ou objet. Ils ne sont pas utilisés pour faire avancer l’intrigue, ou comme point pivot dans les quêtes secondaires (que j’ai découvertes). Ce sont juste… des poupées chats sur un bateau naufragé. À première vue, il n’y a rien de plus.

Mais comme l’ont souligné les commentateurs de Reddit, il existe des références similaires dans de nombreux jeux Ubisoft récents. Dans Assassin’s Creed Unity (2014), vous pouvez trouver un bateau plein de chats (vivants, pas de poupée) à La Bièvre. Watch Dogs 2 (2016) a un bateau plein de chats (poupées, certainement pas vivants) sous un pont. Il y en a une autre (poupées, pas vivantes non plus) sous les quais dans Watch Dogs Legion (2020). Celui-ci est un peu plus évident, mais dans Assassin’s Creed Valhalla (2020), vous pourriez avoir un chat (pas une poupée, bien vivant) dans votre équipage sur votre drakkar viking.

À mi-parcours du presseur d’Ubisoft de juillet 2020, Amanda Mundt, une artiste de niveau chez Ubisoft Toronto qui a travaillé sur Watch Dogs Legion, a parlé de ce que c’est que de créer un paysage numérique tentaculaire et des libertés avec lesquelles un artiste peut aborder les minuties.

« J’ai la capacité de cacher des choses, comme, vous savez, de petits petits œufs de Pâques », a-t-elle déclaré, avant de mentionner à la fois les références du bateau à chat Unity et Watch Dogs 2. « Il peut y avoir ou non quelque chose à Londres qui est un bateau rempli de chats dans une certaine mesure. »

On ne sait pas si les chats de Far Cry 6 sont l’œuvre de Mundt ou un hommage d’un collègue aux vues similaires. (Ubisoft Toronto a dirigé la production sur Watch Dogs Legion et Far Cry 6.) Ubisoft n’a pas répondu à une demande de commentaire à temps pour la publication.