Un bateau avec un décor « Let’s go, Brandon » a remporté un concours de défilé de bateaux illuminés samedi à Yorktown, en Virginie, pour être disqualifié quelques heures plus tard.

Le sponsor du défilé à but non lucratif, la Yorktown Foundation, a disqualifié le navire et a retiré son prix « Best in Show » quelques heures après l’événement, citant le « message politique manifeste » du bateau, a rapporté le Virginian-Pilot.

Le bateau lumineux de 50 pieds comportait des drapeaux américains, un arbre de Noël et un panneau avec « FJB » et « Allons Brandon » écrits en lumières.

« Allons-y, Brandon » est un euphémisme qui est devenu célèbre en septembre après qu’un journaliste de NBC a incorrectement décrit un chant du stade NASCAR de « F *** Joe Biden » comme « Allons-y, Brandon ».

Certains au défilé ont commencé à applaudir avec le bateau, tandis que d’autres n’étaient pas aussi enthousiastes.

Walt Akers, membre du conseil d’administration de la Yorktown Foundation, a déclaré: « Nous nous excusons profondément pour ce qui s’est passé et nous regrettons profondément que cela se soit produit… nous allons prendre des mesures pour nous assurer que cela ne se reproduise pas à l’avenir. »

Le Yorktown Lighted Boat Parade a publié mercredi sur Facebook, « un incident s’est produit que nous regrettons ». Ils ont décrit le bateau comme « une déclaration politique manifeste qui n’était pas conforme à l’esprit prévu de la saison des vacances ».

Le juge du défilé Chad Green a défendu sa décision de voter pour le bateau. « J’ai fait mon travail, je me suis éloigné, et puis soudain, il y a toutes sortes de controverses », a-t-il déclaré. « Mais je pense que mon jugement était juste, ouvert et honnête. »

Un autre juge, le shérif JD Diggs, a également soutenu son vote pour le navire politique. « S’il y avait eu un bateau avec un contenu que je n’aimais pas personnellement, est-ce que je pénalise cette personne parce qu’elle exerçait sa liberté d’expression et que je ne l’aimais tout simplement pas ? La réponse est non », a déclaré Diggs.

Un juge anonyme a apparemment voté pour le bateau sans se rendre compte de la signification de la phrase.

L’expression a été promue à travers le pays. Un homme de Floride a décoré le côté de sa maison avec des bannières de trois étages « Let’s Go Brandon ». Les fabricants d’armes à feu vendent des pièces d’armes à feu avec l’expression. Un rap de l’euphémisme a atteint le sommet des charts iTunes en octobre.