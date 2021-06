Le Batman de retour en Écosse pour des reprises ⋆ .

in

Bien que Matt Reeves ait confirmé que Le Batman avait terminé le tournage en mars, The Daily Record rapporte que la réimagination souvent retardée et très attendue de Gotham’s Knight reviendra en Écosse et à York pour des reprises à la mi-juillet.

Il n’est pas inhabituel pour la plupart des films d’avoir besoin de photographies supplémentaires, peut-être aucun plus que Le Batman, dont le tournage a été gâché par le déclenchement initial de la pandémie mondiale, et a de nouveau été retardé en septembre dernier lorsque le nouveau propriétaire de la cape et du capuchon, Robert Pattinson, aurait lui-même été abattu.

Une source pour The Daily Record a affirmé que Pattinson, qui joue Bruce Wayne, et Colin Farrell, qui est en poste de méchant en tant qu’Oswald Cobblepot, alias The Penguin, sont tous deux attendus sur le plateau de Glasgow le mois prochain, avant que le tournage ne se dirige vers l’Angleterre. pendant deux semaines dans la ville pittoresque de York.

Le Batman voit Robert Pattinson (Le phare) enfilant la cape et le capuchon en tant que Bruce Wayne/Batman aux côtés de Zoe Kravitz (De gros petits mensonges) comme Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell (bêtes fantastiques et où les trouver) comme Oswald Cobblepot/Le Pingouin, Paul Dano (Évadez-vous à Dannemora) comme Edward Nashton/The Riddler, Jeffrey Wright (Westworld) comme Jim Gordon, Andy Serkis (Guerre pour la planète des singes) comme Alfred Pennyworth, John Turturro (Le grand Lebowski) comme Carmine Falcone, Alex Ferns (Tchernobyl) en tant que commissaire Pete Savage, Con O’Neill (Mensonges ordinaires) en tant que chef Mackenzie Bock, Peter Sarsgaard (La tuerie) comme Gotham DA Gil Colson et Jayme Lawson (Adieu Amor) comme Bella Real.

The Batman est prévu pour le 4 mars 2022.

