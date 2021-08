Le Batman sera le “film le plus émouvant jamais réalisé” par le justicier – Las Noticias de Chihuahua – Entre

CinemaCon 2021 a déjà livré la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home. D’autre part, cette convention cinématographique vient également d’exposer de nouvelles avancées autour d’un autre film de super-héros, bien qu’il appartienne à une franchise différente de celle du MCU. Quoi qu’il en soit, c’est une production que d’innombrables fans attendent avec impatience, car il s’agit probablement du personnage de bande dessinée le plus populaire de tous les temps. The Batman, réalisé par Matt Reeves, est le prochain film de DC Films et Warner Bros. Pictures à sortir sur grand écran après The Suicide Squad. Mais si vous avez beaucoup ri avec cette dernière version, ne vous attendez pas à faire de même avec le prochain film Bat Man.

De nouvelles images de The Batman ont été projetées cette semaine à CinemaCon 2021. Selon ce que EW a décrit, dans ces images “une ville pluvieuse de Gotham plongée dans le chaos” est perçue, dans les rues de laquelle Bruce Wayne de Robert Pattinson erre. Les participants à la convention auraient également vu de nouvelles images de Batman battant ses ennemis, des explosions et même un premier aperçu d’Andy Serkis dans la peau du majordome Alfred.

Selon le même support, ces clips étaient entrecoupés de matériel en coulisses, où le réalisateur et une partie du casting partagent certaines de leurs impressions sur le film attendu du justicier. Commentaires notables de Matt Reeves, qui affirme que The Batman est basé sur le désir d’en faire le “film Bat Man le plus émouvant jamais réalisé”.

“J’avais l’impression qu’on avait vu beaucoup d’histoires d’origine”, explique le cinéaste. “Il semble que les choses se tournent de plus en plus vers la fantaisie, et j’ai pensé, eh bien, quelque chose que nous n’avons pas exploré est de le faire atterrir comme le fait la première année, [que es enfocarse] directement dans un jeune Batman, n’étant pas un conte d’origine, mais faisant référence à ses origines et le secouant au plus profond. Vous pouvez le rendre très pratique, mais j’ai aussi pensé que ce pourrait être le film Batman le plus émouvant jamais réalisé.

En 2018, des rumeurs ont commencé selon lesquelles The Batman serait basé sur Year One, qui est un arc de bande dessinée – écrit dans les années 80 par le célèbre Frank Miller – qui traite de la première année de Bruce Wayne en tant que justicier couvert de Gotham City. Parmi ces bandes dessinées originales, le développement de ses personnages principaux (Wayne et le commissaire Gordon) a été particulièrement applaudi, ainsi que le réalisme de son histoire et le fait qu’il montre une version plus vulnérable et inexpérimentée du justicier.

Source : CinéPremière