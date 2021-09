Le Batman serait sur le point de transformer le personnage de pingouin de Colin Ferrell en série HBO Max

Le Batman est prévu pour une date de sortie en mars 2022, mais Warner Bros. est déjà suffisamment enthousiasmé par le film pour commencer à examiner des séries dérivées. Une série centrée sur le Pingouin, telle que décrite dans The Batman de Colin Ferrell, est en cours de développement chez HBO Max, rapporte Variety.

Ce projet est en développement très précoce selon les sources de Variety ; Farrell lui-même a été approché pour jouer, mais n’a encore rien signé. Laura LeFranc (Agends of SHIELD, Impulse, Chuck) est attachée pour écrire le scénario de l’émission. Le réalisateur de Batman Matt Reeves et le producteur Dylan Clark ont ​​été sélectionnés en tant que producteurs exécutifs.

L’émission aurait été consacrée à l’ascension de Penguin au pouvoir à Gotham. Introduit en 1941, Penguin AKA Oswald Cobblepot a d’abord été choisi comme un méchant extrêmement sur le nez qui tire son nom de sa petite taille et de ses traits faciaux étranges. Cependant, au fil des ans, il est devenu un méchant qui était un élément central de l’underground de Gotham et un acteur majeur du crime organisé. Penguin a possédé des casinos et des salons, et est même devenu maire de Gotham pendant un certain temps. Les représentations emblématiques incluent celles de Batman Returns (Danny Devito) et Batman: The Animated Series (exprimé par la légende de la musique Paul Williams).

Il n’y a pas encore d’autres détails sur l’émission, y compris combien de temps elle durerait ou quand elle frapperait HBO Max. Le Batman devrait sortir en salles le 4 mars 2022 après plusieurs retards liés à COVID. Il s’agit de la deuxième retombée du film – une émission axée sur le service de police de Gotham, telle que décrite dans The Batman est déjà en développement, annoncée en juillet 2020. Warner Bros. Le film Suicide Squad sorti a un spin-off de Peacemaker avec John Cena au début de l’année prochaine.