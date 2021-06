Le bâton de Maidana à Mayweather

in

Le combat de dimanche soir était un spectacle. Logan Paul et Floyd Mayweather se sont affrontés dans une émission où l’entreprise s’est lancée dans la boxe. Un précédent par ailleurs épicé promettait un duel à la hauteur, cependant, il y avait peu de friction et les deux ont fini heureux. Chino Maidana, qui a su affronter Money en 2014 et 2018, a été téléchargé avec une publication ironique sur Instagram.

El Chino n’a rien gardé et a critiqué Mayweather

“Ici Floyd Mayweather comme un cirque le fait avec la boxe” accompagné d’une vidéo de deux jeunes faisant des pirouettes sur un vélo.

La poste chinoise (@ chinomaidana.1)

Le combat était certainement fastidieux. Au premier tour, ils n’ont pas réussi à décrocher des coups de poing précis et ont peu changé au cours des sept tours suivants. Vers la fin, un réaction de Mayweather Pour essayer assommer le youtuber, mais cela ne s’est pas produit.

Dans ses remarques après le combat, Money a déclaré : “Je n’ai plus 21 ans, je suis venu m’amuser un moment”. Il a ajouté: “Chacun peut dire ce qu’il veut, à la fin de la journée, je suis l’intelligent. Parce que je me fiche que vous écriviez bien ou mal sur moi, continuez à écrire sur moi. Tout le monde y gardera mon nom“.

Dans le précédent, il avait déjà précisé sa position concernant le combat : “C’est un vol à main armée, mais je le ferai.”

Défi pour Maidana ?

Yao Cabrera, le youtubeur argentin est monté dans le train Logan Paul et a défié Chino à un combat: “Si je perds, je quitte l’Argentine”, a-t-il lancé.

