Le ‘bâton’ de Pantic à Griezmann

26/09/2021 à 13:03 CEST

Les premiers matchs de Griezmann avec l’Atlético, ils laissent les fans du « matelas » très insatisfaits. A tel point que même des légendes du club comme Milinko Pantic ont osé critiquer l’attaquant français.

“Le truc de Griezmann est inquiétant, il n’apparaît nulle part. Il doit apparaître car il est un acteur clé pour nous“, a déclaré le Balkan dans des déclarations à Radio Marca.

“Contre Alavés, ça ne s’est pas bien passé du tout. Cholo est au courant. Seulement à des moments où Correa avait le ballon. Vous ne pouvez pas vivre du génie d’Ángel Correa”, a ajouté le Serbe à propos du mauvais résultat contre l’équipe de Vitorian.

Il faut se rappeler qu’en cinq matchs, Griezmann non seulement n’ajoute aucun but et aucune assistance, mais n’a pas encore tiré au but.