Le “ bâton ” de Redknapp à Mourinho

12/04/2021 à 22:52 CEST

La dure défaite de Tottenham contre Manchester United a suscité de nombreuses opinions, tant de la part des entraîneurs eux-mêmes que de leurs critiques, en particulier à l’égard de José Mourinho.

L’ex-footballeur Jamie Redknapp a commenté après le match que l’entraîneur doit «prendre ses responsabilités»; de ce qui arrive à l’équipe.

«Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, mais les ‘Spurs’ ont toujours été une bonne équipe de football, ils ont toujours eu leur propre style. Les fans ne doivent pas aimer un peu de regarder ça& rdquor;, a déclaré à propos du match de Tottenham. «Il n’y a ni talent ni émotion. Je ne pense pas que ce soient de mauvais joueurs, je l’ai déjà dit et je le garde. Mourinho voit tout cela et essaie de blâmer tout le monde, mais il doit prendre ses responsabilités “.

Tottenham, actuellement septième du tableau, a les positions de la Ligue des champions de plus en plus loin et Mourinho commence à être remis en question.

«Quand vous êtes un bon entraîneur, vous organisez votre équipe pour obtenir un bon résultat, quel qu’en soit le prix. Un entraîneur fantastique aurait trouvé un moyen de les organiser“Redknapp a terminé.