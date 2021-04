Le battage médiatique continuera de s’estomper pour le tanking OCGN Stock

L’histoire à Ocugen (NASDAQ:OCGN) semble extrêmement attractif. Il a été suffisamment attractif pour faire grimper le stock de l’OCGN de ​​3 800% par rapport aux creux de l’année dernière.

Source: Shutterstock

L’histoire est qu’Ocugen est à la fois un jeu de vaccin contre le coronavirus et une biotechnologie prometteuse. Un accord avec l’Inde Bharat Biotech verra Ocugen apporter un vaccin sur le marché américain. Et avec la thérapie génique d’Ocugen en cours d’essais cliniques dans la seconde moitié de l’année, il y a probablement une valeur de ce côté de l’entreprise également.

Voici le hic: toutes les actions biotechnologiques semblent attrayantes à première vue. Aucune entreprise ne dit aux investisseurs: «Notre candidat ne fonctionnera probablement pas.»

Mais c’est la véritable histoire de pratiquement toutes les biotechnologies; 90% des candidats au développement de médicaments échouent. Même pour les entreprises publiques, une étude (certes vieille de plusieurs années) a révélé que seulement 9% des candidats avaient atteint l’approbation.

Les biotechnologies sont risquées. Et quand vous regardez de plus près, vous réalisez rapidement que l’action OCGN est tout aussi risquée – et bien plus risquée que sa simple histoire ne le laisse paraître.

La question d’approbation

Il va y avoir beaucoup d’argent gagné dans les vaccins Covid-19.

Il est de plus en plus et malheureusement clair que les vaccins ne seront pas un effort ponctuel. Entre le besoin de boosters et le nombre de nouvelles variantes, c’est un marché qui existera dans un avenir prévisible. En effet, j’ai recommandé certains stocks de vaccins précisément pour cette raison.

Désormais, un grand marché peut faire de grands gagnants, mais cela ne fait pas de chaque participant un gagnant. Et si vous considérez le rôle potentiel d’Ocugen dans la crise de Covid-19, les chances de gagner semblent soudainement beaucoup plus petites.

Tout d’abord, le candidat de Bharat, la covaxine, doit obtenir l’approbation des États-Unis. C’est loin d’être garanti.

Bharat a divulgué des données intermédiaires apparemment positives pour son essai de phase 3. Mais ces données ne sont pas encore définitives. Et à partir de là, Ocugen, une entreprise qui n’a jamais fait approuver un médicament (ou s’en est approchée), doit gérer le processus d’approbation complexe avec la Food and Drug Administration des États-Unis.

C’est le risque no 1. Gardez à l’esprit qu’Ocugen valait moins de 50 millions de dollars de moins qu’il y a un an. Sa capitalisation boursière s’élève désormais à 1,3 milliard de dollars.

Si l’effort de covaxine échoue, le stock d’OCGN plonge. Il n’y a pas deux manières à ce sujet.

La question du profit

Pour être juste, Ocugen pense qu’il est sur la voie de l’approbation. Son directeur général, Shankar Musunuri, a déclaré à . le mois dernier que la société prévoyait de vendre 100 millions de doses cette année après un lancement au deuxième trimestre en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence.

La question est cependant: combien d’argent Ocugen va-t-il réellement gagner? Gardez à l’esprit qu’Ocugen ne tire que 45% des bénéfices de la covaxine. Et ses droits ne s’appliquent qu’au marché américain.

Même pour en arriver là, Ocugen doit dépenser pas mal d’argent. Le lot initial de vaccins est fabriqué par Bharat en Inde. Après cela, Ocugen doit développer sa propre capacité de fabrication.

Il a également besoin d’une force de vente et de marketing. Pendant tout ce temps, il sera en concurrence avec certains des géants de l’industrie pharmaceutique mondiale. D’autres compétitions suivront.

Certainement, cela peut fonctionner. Covaxin a une politique de «flacon ouvert», qui peut réduire les déchets. Il n’a pas besoin d’être congelé (bien qu’il doive être réfrigéré).

Pourtant, il s’agit du quatrième vaccin sur le marché, soutenu par un partenaire américain sans expérience de vente ou de distribution. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner ici. Et étant donné la part de profit de 45% d’un seul (si grand) marché, je suis sceptique que les récompenses de la covaxine valent la myriade de risques pour les actions de l’OCGN.

Stock OCU400 et OCGN

Mais la covaxine doit en valoir la peine. Parce que le problème avec le stock OCGN est qu’il s’agit vraiment d’un jeu de vaccin. Il n’y a pas grand-chose à faire dans le domaine de l’héritage à ce stade.

OCU400, le candidat de la société en thérapie génique pour de multiples maladies rétiniennes, semble prometteur. Mais les preuves dont nous disposons suggèrent beaucoup de scepticisme.

Après tout, l’OCU300, l’ancien produit phare de la société pour l’oGHVD (maladie du greffon oculaire contre l’hôte), a échoué l’an dernier et a été abandonné. OCU310, qui visait à traiter la sécheresse oculaire, a connu le même sort l’année précédente.

L’échec des anciens candidats ne signifie pas que l’OCU400 ne fonctionnera absolument pas. Mais cela ne suggère guère qu’il existe une capacité de développement inexploitée au sein d’Ocugen.

Certes, le marché n’a pas ressenti de cette façon. Encore une fois, avant l’accord Bharat, Ocugen avait une capitalisation boursière inférieure à 50 millions de dollars.

Oui, le cours plus élevé des actions contribue au fait que l’entreprise a déjà levé des capitaux et peut en lever encore plus en vendant des actions. Mais il y a peu de raisons de croire que ce côté de l’entreprise vaut soudainement des centaines de millions de dollars, en particulier sans médicaments encore, même dans les essais de phase 1.

Et nous voyons donc le problème central avec le stock OCGN. Le battage médiatique qui a fait voler le stock était basé sur le fait qu’Ocugen avait une entreprise de vaccins et une plate-forme de thérapie génique. Mais la société n’est en fait qu’un revendeur avec un bilan jusqu’ici lamentable en matière de développement de médicaments.

Les investisseurs commencent à comprendre cela: l’OCGN a reculé de plus de la moitié par rapport à ses sommets. Je pense que cette diapositive se poursuivra.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

