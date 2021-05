Le battage médiatique du camée Star Wars d’Ewan McGregor me donne des flashbacks sur WandaVision Mess de Paul Bettany

Alors que la franchise Star Wars avance, les fans restent enthousiasmés par un certain nombre de projets à venir, en particulier ceux qui se dirigent vers le petit écran. Obi-Wan Kenobi fait définitivement partie de ces émissions et, la série ayant récemment démarré sa production, le battage médiatique ne fait que croître. Ewan McGregor est en tête d’affiche de la série, alors qu’il revient à son rôle préféré des fans en tant que maître Jedi titulaire. Bien que l’acteur ne puisse pas en dire beaucoup sur la série limitée, il a récemment taquiné un camée spécial, ce qui me rend excité – et me donne des flashbacks sur le désordre WandaVision de Paul Bettany.