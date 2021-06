Lundi, un groupe de démocrates partisans se faisant passer pour des “universitaires” objectifs a rédigé une lettre claquant les projets de loi républicains sur l’intégrité des élections à travers le pays, proclamant sauvagement que “toute notre démocratie est maintenant en danger”. Il a été rapidement publié dans la section d’opinion du Washington Post et repris par plusieurs autres médias de gauche, tous conçus pour effrayer les téléspectateurs afin qu’ils soutiennent le projet du Parti démocrate de truquer les élections en sa faveur avec la législation fédérale.

Lors de son émission de lundi soir, l’animatrice radicale de MSNBC Joy Reid a annoncé à bout de souffle que « Plus de 100 universitaires qui étudient la démocratie pour gagner leur vie ont lancé un avertissement frénétique. » Elle a continué à exagérer la chape alarmiste : « Ils écrivent que les initiatives anti-vote transforment plusieurs États en systèmes politiques qui ne remplissent plus les conditions minimales pour des élections libres et équitables. Par conséquent, toute notre démocratie est maintenant en danger. Reid a ajouté : « Et le temps n’est pas du côté de la démocratie.

Pendant ce temps, sur CNN ce soir-là, le présentateur Anderson Cooper s’inquiétait de la même manière « 100 spécialistes de la démocratie qui ont averti aujourd’hui que, je cite, ‘toute notre démocratie est maintenant en danger.'” Il a ensuite fait écho avec empressement à leur lobbying flagrant en faveur des tentatives démocrates de fédéraliser les élections : “Ils concluent en exhortant les législateurs, dans ce cas en grande partie démocrates, à faire tout ce qui est nécessaire, notamment en suspendant l’obstruction systématique pour adopter des lois garantissant le vote à tous les Américains de manière égale et en empêchant les législatures des États de manipuler les règles afin de produire des résultats.”

De manière pratique, Cooper n’a jamais expliqué comment l’une de ces lois d’État priverait quiconque du droit de vote et n’a pas pris la peine de soutenir l’affirmation non fondée selon laquelle les mesures étaient conçues pour « fabriquer des résultats ».

Chris Hayes de MSNBC a déclaré que les projets de loi sur les élections de l’État « a conduit plus de 100 spécialistes de la démocratie à signer leur propre lettre ouverte, appelant le Congrès à adopter une législation soutenant le droit de vote et avertissement, je cite, «notre démocratie est fondamentalement en jeu. L’histoire jugera ce que nous ferons en ce moment.

Plus tard dans la nuit, son collègue déséquilibré Lawrence O’Donnell a récité une longue partie de la propagande de gauche comme s’il s’agissait de l’Évangile :

La déclaration dit: «Nous avons observé avec une profonde inquiétude les législatures des États dirigées par les républicains à travers le pays ont proposé ou mis en œuvre ces derniers mois ce que nous considérons comme des changements radicaux dans les principales procédures électorales. en réponse à des allégations non prouvées et intentionnellement destructrices d’élections volées. Collectivement, ces initiatives transforment plusieurs États en systèmes politiques qui ne remplissent plus les conditions minimales pour des élections libres et équitables. Ces actions remettent en question le fait que les États-Unis resteront une démocratie. En tant qu’érudits de la démocratie, nous condamnons ces actions dans les termes les plus forts possibles comme une trahison de notre précieux héritage démocratique. » La déclaration exhorte le Congrès à faire le nécessaire pour préserver la démocratie, y compris la modification de la règle des 60 voix du Sénat pour adopter les protections fédérales en matière de vote. La dernière ligne de leur déclaration dit, sinistrement, « Notre démocratie est fondamentalement en jeu. »

Les lamentations des médias libéraux se sont poursuivies jusqu’à mardi, lorsque le New Day de CNN a commencé à 6 heures du matin avec le co-animateur John Berman tirant la sonnette d’alarme : « Et ce matin, toute notre démocratie est maintenant en danger. L’histoire jugera ce que nous faisons à ce moment-là. Ces mots d’une centaine d’universitaires alors qu’ils regardent ce qui se passe à travers le pays, de nouvelles lois électorales qui, selon eux, ne remplissent plus les conditions minimales pour des élections libres et équitables.

Plus tard dans l’émission, le lanceur de bombes de gauche fiable John Avlon a offert un ridicule « contrôle de la réalité » sur la question : « Mais lorsqu’un parti adopte la politique de l’irréalité, cela nous affecte tous. Et quand 100 universitaires avertissent que notre démocratie est en grave danger, nous ne pouvons pas ajouter à l’irréalité en prétendant que cela ne se produit pas.

Les démocrates partisans et leurs alliés des médias affirmant que la mise en œuvre de dispositions très populaires telles que l’exigence d’une pièce d’identité pour voter représente la «fin de la démocratie» est le comble du rejet de la réalité.

L’avertissement des démocrates déguisés en « érudits » est même parvenu à la télévision du réseau, avec Good Morning America d’ABC vantant la lettre mardi matin. “Nous avons vu plus de 100 universitaires publier cette déclaration avertissant que ces États républicains sont en train de se transformer en, je cite,” un système politique qui ne remplit plus les conditions minimales pour des élections libres et équitables “, déclarant:” toute notre démocratie est maintenant en danger. ,'” la correspondante Mary Bruce promue.

« Plus d’une centaine d’universitaires parlant de la dynamique… de tous ces États qui imposent des restrictions….«Le remède le plus efficace pour ces lois anti-démocratiques au niveau des États est une action fédérale. L’histoire jugera ce que nous ferons en ce moment », a annoncé le présentateur de CNN, John King, mardi après-midi.

Plus tard, sa collègue animatrice Alisyn Camerota a taquiné un autre segment à venir de CNN sur le sujet avec un langage sensationnel : « Un groupe d’universitaires envoie un avertissement de détresse, disant que la démocratie américaine est en danger. Qu’est-ce qui les inquiète tant et que suggèrent-ils que nous fassions.

Pas une seule fois aucun de ces soi-disant «journalistes» n’a remis en question la rhétorique sauvage. Ils ont également complètement ignoré les liens politiques clairs entre les « universitaires » et l’administration Obama. Le seul objectif de cette couverture était de défendre le programme du Parti démocrate pour truquer toutes les futures élections.

Certains des annonceurs qui ont parrainé cette couverture irresponsable étaient Liberty Mutual, Verizon et Tractor Supply Co. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux en parrainant un tel contenu.