Le battage médiatique pour Grand Theft Auto : la trilogie est haute, est-ce dans vos plans de changement ?

Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive obtenir les détails de la sortie officielle, ainsi qu’une bande-annonce et de nombreux écrans, était certainement l’actualité la plus marquante et dominante à la fin de la semaine. Peut-être que contrairement aux attentes, la refonte visuelle est un peu plus qu’un simple haut de gamme, avec des images plutôt familières mais sans aucun doute fraîches. Cela ne veut pas dire qu’il serait confondu avec des images de jeux développés à partir de zéro dans les années 2020, car les personnages en particulier ont toujours cet aspect angulaire familier des générations passées.

Les informations officielles indiquent des changements clés du gameplay, tels que des contrôles plus en phase avec ce que les joueurs savent de GTA V. Pourtant, nous suggérons que ces mises à jour de contrôle devront être bonnes ; vous avez peut-être de bons souvenirs de la trilogie originale « 3D » de GTA, mais ils sont de leur temps et ne se sentent pas nécessairement particulièrement faciles à jouer maintenant. Peut-être que la trilogie corrigera cela, c’est certainement l’un des gros tests auxquels il devra faire face.

Une autre question sera de savoir comment cela se passera sur Switch. Nous ne pensons pas que ce soit une suggestion particulièrement scandaleuse de dire que nous allons l’examiner en ciblant au mieux 30 images par seconde sur le système de Nintendo, et si les rapports précédents étaient exacts et qu’Unreal Engine a été utilisé, cela rend la prudence recommandée. Alors que les jeux Unreal peuvent certainement fonctionner sur Switch, la bibliothèque du système regorge également de ports douteux où les différentes itérations du moteur ne fonctionnent tout simplement pas bien avec le matériel. Nous espérons que le volume considérable de ressources à la disposition de Rockstar – et le fait de savoir que la version pourrait être un gros vendeur sur Switch – garantira qu’une version soigneusement optimisée arrive sur l’hybride.

Image: Rockstar

En ce qui concerne les détails de la version, ils sont répartis entre l’eShop et la vente au détail. La version numérique / eShop n’est pas loin sur 11 novembre, tandis que ceux qui veulent l’édition physique doivent attendre 7 décembre. ça coûtera 49,99 £ / 59,99 $, bien que ce soit bien sûr trois jeux dans le package, tandis que la taille du fichier est de 25,4 Go; nous devrons attendre et voir si Rockstar optera pour une cartouche Switch assez grande pour contenir le package complet ou forcera les téléchargements obligatoires. Nous garderons un œil sur les mises à jour.

Pour certains, cette version de la trilogie revisitera de vieux classiques, et sans aucun doute pour beaucoup, cela représentera leurs premières parties de ces jeux emblématiques. Nous sommes curieux de savoir où vous vous situez dans ces catégories, alors n’hésitez pas à participer aux sondages et aux commentaires ci-dessous – est-ce un ramassage de novembre (eShop) ou de décembre (physique) pour vous ?