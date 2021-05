Le batteur atteint de cancer d’Exodus promet de jouer avec ses camarades de groupe à Psycho Las Vegas: “ Si je marche, je joue du tambour ”

EXODE le batteur Tom chasse a juré de jouer avec ses camarades de groupe à Psycho Las Vegas festival à Las Vegas, Nevada. L’événement aura lieu fin août, plus de quatre mois après À M commencé le traitement du carcinome épidermoïde (SCC) de l’estomac.

Chassesa participation au concert a été annoncée vendredi 21 mai par son EXODE camarade de groupe Gary Holt. Le guitariste a pris son Instagram de partager une affiche pour l’événement, et il a écrit dans un message d’accompagnement: “YEEEERAAAAAHHHH BAAABY !!! De retour sur une putain de scène !!!! Quand on lui a demandé de faire ce spectacle, À M dit “si je marche, je joue du tambour!” Alors on a dit BOOK THAT MOTHERFUCKER !!! Je verse peut-être une larme ou deux dans mes nombreuses bières lors de vacances en métal avec [my wife Lisa]! Vous voyez, nous avons déjà réservé des chambres avant d’être ajoutés! Nous allions de toute façon !! Alors sachez, je vais retourner travailler pendant une heure puis RAGE !!!! “

Une campagne GoFundMe pour vous aider Chasse avec frais médicaux a déjà recueilli près de 92000 $ – dont 5000 $ de À Mest l’ancien EXODE camarade de groupe, actuel METALLICA guitariste Kirk Hammettet 1500 $ à partir de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

L’homme de 56 ans Chasse a révélé le diagnostic dans un communiqué publié le 13 avril. Il a déclaré à l’époque: «Aujourd’hui, je vais commencer le traitement d’un carcinome épidermoïde. C’est une tumeur gastrique qui a été diagnostiquée dans la partie supérieure de mon estomac en février.

«Je rends ceci public pour sensibiliser les gens à prêter attention aux symptômes de problèmes d’estomac et d’œsophage. S’ils persistent, veuillez le faire vérifier.

«Je ne vais pas être penaud d’en parler. J’ai le sentiment que si je peux aider quelqu’un avec ce que j’ai appris, ou si quelqu’un a des informations à partager avec moi, c’est gagnant-gagnant! Quand vous pouvez nommer l’ennemi , c’est stimulant, et vous êtes sur le point de le tuer!

“Ok, tu as entendu la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu’il se sent bien physiquement! Je vais battre ça comme une putain de caisse claire qui me doit de l’argent !!! J’ai eu d’excellents médecins et un excellent système de soutien. est une armée en soi. Je suis prêt pour le combat! “

Après Chasse a rendu public son diagnostic, Holt dit que EXODE “retardera” la sortie de son nouvel album récemment terminé, “Persona non grata”, “de sorte que lorsque À M a vaincu cela, il sera de retour en force pour prendre la route et frapper sa batterie comme lui seul le peut! Quand il aura frappé le cul du cancer comme nous savons qu’il le fera, nous recommencerons à botter VOS ânes avec le record le plus malade à ce jour! “, A-t-il déclaré.

Le carcinome épidermoïde de l’estomac est une entité très rare, avec une incidence mondiale de 0,04% à 0,07% de tous les cancers gastriques.

“Persona non grata” sera le suivi de 2014 “Blood In Blood Out”, qui était la première sortie des thrashers de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob Dukes, et le retour de Souza, qui a déjà affronté EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio à Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mixé par Andy Sneap.