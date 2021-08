Le batteur d’Anthrax Charlie Benante sortira son tout premier Nft ce vendredi

Le vendredi 13 août, ANTHRAX le batteur Charlie Benante sortira le premier NFT de sa série “Monstres” via néonARKade, une plate-forme NFT organisée qui relie les créateurs de contenu de haut niveau à leurs fans et abonnés.

Dit Benante: “Les NFT sont une série de monstres que j’ai créés avec néonARKade. Maintenant, la série, elle se compose de quatre monstres. Je ne vous dirai pas lesquels ils sont ; tu dois les avoir vendredi. Mais l’œuvre d’art est à moi ainsi que le paysage sonore de la musique. J’ai tout créé ici. Maintenant, ils sont limités à seulement 15 exemplaires chacun, vous devez donc vous y mettre et les obtenir vendredi.

« Maintenant, à chaque achat, vous participerez à une tombola pour gagner du café avec le vôtre, soit avec un Zoom appelez ou si je joue dans votre région, nous le ferons en personne. Je suis donc excité à ce sujet. Nous pouvons nous réunir, prendre un café, parler de musique, d’art, de cinéma, de politique, de météo — de tout ce dont vous voulez parler… Combien de crème vous mettez dans votre café ; combien de café vous buvez. Faisons-le. Mais vous devez être dedans pour le gagner. Une autre chose intéressante est qu’à l’avenir, j’annoncerai certaines incitations uniquement aux détenteurs de NFT. Alors c’est une bonne chose. Si vous avez un NFT, j’annoncerai des choses à l’avenir – des choses amusantes. Si je suis dans votre région, rassemblons-nous. Tu veux venir dans les coulisses, tu dois être dedans.”

Alors que les mondes du divertissement et de la technologie convergent, néonArkade crée une toute nouvelle capacité grâce à son marché NFT révolutionnaire qui offre aux artistes, musiciens et athlètes une nouvelle façon de se connecter et d’interagir avec les fans tout en mettant en valeur leur créativité.

néonARKade annoncera également son pipeline complet de sorties NFT, y compris une baisse NFT très attendue avec du contenu inédit d’un artiste de rap prolifique Tupac Shakur, en collaboration avec son mentor et ami proche Leïla Steinberg. Autre vedette néonARKade les artistes comprennent d’anciens POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS guitariste Jason Crochet et NBA joueur Langston Galloways.

néonARKade est un marché simplifié, convivial et complet qui permet même aux fans les plus opposés à la technologie d’acquérir et d’utiliser des NFT qui présentent les créateurs et les athlètes qu’ils aiment. La plate-forme accepte les paiements en crypto et en dollars américains, et comprend un centre d’apprentissage complet pour aider l’utilisateur inconnu à se renseigner sur les NFT et le processus d’achat.

“Le phénomène NFT a créé de nouvelles opportunités incroyables pour les athlètes, les musiciens et les artistes. La croissance de ce marché au cours des derniers mois a été époustouflante, mais nous sommes convaincus que le monde commence seulement à saisir le véritable potentiel des NFT et comment ils sont. sur le point de perturber l’industrie du divertissement – tout comme le bitcoin et d’autres actifs cryptographiques changent la façon dont nous interagissons avec l’argent », déclare Kevin Virgile, le co-fondateur de néonARKade. “Nous voyons une énorme opportunité de créer de nouvelles façons révolutionnaires pour nos clients de se connecter et d’étonner leurs fans, au-delà de la simple vente d’une œuvre d’art ou de musique.”

Les NFT ont généré plus de 2,5 milliards de dollars de ventes au premier semestre 2021, la grande majorité étant liée à l’art numérique. Si cette tendance a certainement bouleversé le marché mondial de l’art, la néonARKade L’équipe comprend que la véritable opportunité de marché pour les NFT est bien plus grande. Les fonctionnalités les plus puissantes des NFT – authenticité prouvable, contenu exclusif à déverrouiller et possibilité d’autoriser l’accès à des groupes et événements fermés – sont sur le point de créer un marché de mille milliards de dollars, et néonARKade est en position de devenir un leader dans cette tendance massive et qui change le monde.

néonARKade a été conçu pour exploiter tout le potentiel perturbateur de la technologie crypto et blockchain. La société a été constituée en tant qu’organisation autonome décentralisée (DAO) dans l’État du Wyoming, qui est devenue le 1er juillet 2021 le premier gouvernement au monde à reconnaître cette structure. Les DAO s’appuient sur des « contrats intelligents » pour appliquer une bonne gouvernance sans s’exposer à des erreurs humaines ou à des manipulations.

Le néonARKade Les fondateurs sont des professionnels très expérimentés possédant une vaste expérience dans les domaines de la finance, de la technologie et du divertissement. Les membres de l’équipe ont travaillé avec des groupes et des acteurs de premier plan dans l’industrie de la production musicale, télévisuelle et cinématographique, ainsi qu’avec des athlètes professionnels pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux et financiers. La société apporte également une expérience substantielle de Wall Street et, plus récemment, a été immergée dans le monde de la crypto-monnaie au cours de la dernière décennie.

