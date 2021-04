Le batteur de Cannibal Corpse dit que “ Annuler la culture ” est “ ridicule ”: “ Tout le monde semble offensé par tout ”

CORPS DE CANNIBAL le batteur Paul Mazurkiewicz s’est prononcé contre la montée du politiquement correct à l’ère des médias sociaux, affirmant que “tout le monde semble être offensé par tout” ces jours-ci.

Mazurkiewicz, dont le groupe a fait l’objet de beaucoup de controverses sur ses couvertures horriblement graphiques et son contenu lyrique, a discuté de ce que certains pensent être une censure sélective de la liberté d’expression non violente lors d’une nouvelle interview avec Wall Of Sound en Australie.

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur la soi-disant «culture de l’annulation», qui est l’idée que quelqu’un, généralement une célébrité ou une personnalité publique, dont les idées ou les commentaires sont considérés comme offensants devrait être boycotté, Paul dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est ridicule. Tout comme la censure – cela a toujours été ridicule pour nous. Je veux dire, allez, nous sommes un groupe; nous sommes un groupe d’horreur fictif. Regardez nos pochettes d’albums – elles ne sont pas réelles; ce sont des œuvres d’art, et c’est de l’art fantastique assez fou, pour la plupart. Allez, les gens, ces choses ne peuvent pas arriver. C’est comme un film d’horreur, ou une histoire courte, ou autre, ou un livre pour cette question. Donc ça a toujours été ridicule pour nous, des trucs comme ça. Et puis ce truc de la culture d’annulation. J’en ai entendu parler il n’y a pas si longtemps, et je me dis: “Qu’est-ce qui se passe ici?” Tout le monde semble offensé par tout. Si ce n’est pas un PC à 100% [politically correct] ces jours-ci, les gens ont un problème avec les choses. Et ça devient incontrôlable, je pense. Alors, oui, c’est assez ridicule. “

Mazurkiewicz n’est pas le premier musicien de métal à dénoncer la culture d’annulation. La semaine dernière, SŒUR TWISTED chanteur Dee Snider, qui a été appelé à témoigner devant le Sénat américain contre la proposition de placer des étiquettes d’avertissement sur les albums jugés “offensants” pour les auditeurs, a déclaré que “la censure a beaucoup changé” au cours des dernières décennies. “La censure existe toujours, mais elle est passée de la droite vers la gauche”, a-t-il dit ActualitésNationde «Banfield». “Nous sommes dans ce monde PC où nous devons faire attention à ce que nous disons et à qui nous offensons, et c’est une chose très étrange.”

Dee a déjà parlé du politiquement correct l’année dernière lorsqu’il a dit au Canada La voix métallique qu’un film comme “Selles flamboyantes”, la comédie noire satirique américaine de 1974 réalisée par Mel Brooks “ne pouvait pas être fait aujourd’hui – il ne pouvait littéralement pas être fait, car cela offenserait trop de gens.”

Les républicains utilisent depuis longtemps l’expression «annuler la culture» pour critiquer la gauche, même s’il existe une longue liste d’associés supposément de gauche qui ont été ciblés ou boycottés par les conservateurs, y compris Colin Kaepernick, Nike, Soupe de Campbell, LES POUSSINS DIXIE et Kathy Griffin.

CORPS DE CANNIBALle nouvel album de, “Violence inimaginable”, sortira le 16 avril via Disques Metal Blade.



