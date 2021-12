Le batteur de Cannibal Corpse lance Umbilicus, un groupe de ‘Pure Hard Rock’

Le batteur Paul Mazurkiewicz (CANNIBAL CORPSE), guitariste Taylor Nordberg (CONDITION INHUMAIN, L’ABSENCE, AVANT), bassiste Vernon Blake (ANARCHUS) et chanteur Brian Stephenson (FORE, OLD JAMES) ont uni leurs forces dans un nouveau groupe de rock and roll appelé OMBILIC.

Mazurkiewicz dit: « OMBILIC a été formé à l’été 2020 et motivé par notre amour du rock and roll de la fin des années 60, des années 70 et du début des années 80.

« J’ai écouté des groupes bien connus comme GRAND FUNK [RAILROAD], MAUVAISE COMPAGNIE et STEPPENWOLF et des groupes moins connus comme SIR LORD BALTIMORE et L’AMI DE LUCIFER depuis une vingtaine d’années maintenant. Plus j’écoutais ces groupes, plus je voulais jouer de la musique comme ça. C’est tellement amusant de s’asseoir, de groover et de jouer avec une sensation complète sans me frapper le corps. Pour jouer du pur hard rock !

« Nous avons composé 10 chansons très cool tout au long de 2020, mais il manquait une pièce du puzzle : une voix géniale pour tout lier ensemble. Entrez Brian Stephenson! Un chanteur et parolier incroyable qui a complété la programmation!

« Je suis tellement fier de ce que nous avons écrit et j’ai hâte que le monde entende ce que nous avons à offrir! »

OMBILIC met la touche finale à son premier album encore sans titre pour une sortie en 2022. Plus de détails concernant la liste des morceaux, les illustrations et la date de sortie seront annoncés bientôt. Une vidéo teaser est disponible ci-dessous, qui présente un court mix de démonstration d’une nouvelle chanson.

OMBILIC est:

Brian Stephenson – voix



Paul Mazurkiewicz – tambours



Vernon Blake – basse



Taylor Nordberg – guitare

Photo du groupe par Deidra Kling



