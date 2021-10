Le batteur de Jinjer testé positif au Covid 19 ; Le groupe s’engage à ne pas annuler de spectacles en tournée aux États-Unis

métallurgistes ukrainiens JINJER se produira sans leur batteur Vlad Oulassevitch lors du spectacle d’ouverture de leur tournée nord-américaine ce soir (vendredi 22 octobre) après avoir été testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, JINJER a publié la déclaration suivante via les médias sociaux : « Frères et sœurs, il n’y a pas de moyen facile de le dire, mais malheureusement notre batteur Vlad a été testé positif pour COVID et devra s’absenter des premiers spectacles jusqu’à ce qu’il récupère. Il va bien et n’a aucun symptôme ! Le reste d’entre nous est en bonne santé et testé négatif. Cela étant dit, nous n’annulerons aucun spectacle et avons décidé de continuer à utiliser ses pistes de batterie live préenregistrées ! Nous avons attendu deux longues années pour rocker avec vous et ferons de notre mieux pour que cette tournée ait lieu… et ce sera une tournée inoubliable à coup sûr !

« On se voit dans quelques Seattle – faisons ça !! »

En plus de plusieurs dates de tournées nord-américaines déjà à guichets fermés (dont Nashville), JINJER a non seulement ajouté deux nouvelles dates à Rochester, New York et Harrisburg, Pennsylvanie, mais a agrandi les salles à certains arrêts. Le spectacle de Milwaukee, Wisconsin à The Rave a été surclassé dans la salle principale, tandis que le spectacle de Tempe, en Arizona, se déplacera au Marquee Theatre (les billets achetés précédemment sont valables).

En raison des restrictions actuelles de capacité COVID au Canada, les spectacles précédemment programmés à Toronto, en Ontario et à Montréal, au Québec – qui n’ont pas pu être relocalisés – seront reportés à 2022.

JINJERle dernier album de, « Les giroflées », arrivé en août via Disques de napalm.

Originaire de la région ukrainienne de Donetsk en proie au conflit, mais qui appelle désormais Kiev son port d’attache, JINJER est l’un des groupes de metal moderne dont on parle le plus aujourd’hui.



