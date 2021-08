Le batteur de la progéniture affirme qu’il a été licencié pour avoir refusé de prendre le vaccin Covid 19 en raison de ses conditions préexistantes

Le batteur Pete Parada dit qui a été tiré par LA PROGÉNITURE pour avoir refusé de se faire vacciner contre la COVID-19.

Parada, qui avait été dans LA PROGÉNITURE pendant près d’une décennie et demie, affirme suivre les conseils de son médecin qui a dit qu’il ne devrait pas recevoir le vaccin en raison de ses conditions préexistantes.

Pierre a annoncé la nouvelle de sa sortie de LA PROGÉNITURE dans une publication sur les réseaux sociaux le lundi 2 août. Il a écrit: “J’ai des nouvelles malheureuses et difficiles à partager. Je sais que beaucoup de mes amis proches et de ma famille auraient préféré entendre cela en privé d’abord – et je m’excuse pour la nature publique de ma divulgation, mais je ne ‘ Je ne sais pas comment avoir cette conversation plusieurs fois.

“Compte tenu de mes antécédents médicaux personnels et du profil d’effets secondaires de ces injections, mon médecin m’a conseillé de ne pas me faire vacciner pour le moment.

“J’ai attrapé le virus il y a plus d’un an, c’était doux pour moi – donc je suis confiant que je serais capable de le gérer à nouveau, mais je ne suis pas si certain de survivre à une autre série post-vaccination de Guillain-Barré Syndrome, qui remonte à mon enfance et a évolué pour s’aggraver progressivement au cours de ma vie. Malheureusement pour moi (et ma famille – qui espère me garder un peu plus longtemps) les risques dépassent de loin les avantages.

“Comme je ne suis pas en mesure de me conformer à ce qui devient de plus en plus un mandat de l’industrie – il a récemment été décidé que je ne suis pas en sécurité, en studio et en tournée. Je le mentionne parce que vous ne me verrez pas à ces spectacles à venir.

“Je veux aussi partager mon histoire pour que quiconque connaît l’agonie et l’isolement d’être laissé pour compte en ce moment – ​​sache qu’il n’est pas tout à fait seul.

“Je n’ai pas de sentiments négatifs envers mon groupe. Ils font ce qu’ils pensent être le mieux pour eux, alors que je fais de même. PROGÉNITURE famille tout le meilleur car ils s’y remettent!

“Je suis navré de ne pas voir ma communauté routière, et la connexion avec les fans me manquera plus que je ne peux l’exprimer avec des mots.

“Bien que la raison pour laquelle je ne reçoive pas ce vaccin soit médicale, je veux m’assurer que je ne me taille pas un espace qui n’est assez grand que pour moi. Je dois déclarer, sans équivoque, que je soutiens le consentement éclairé – ce qui nécessite un choix sans charge par contrainte.

“Je ne trouve pas éthique ou sage de permettre à ceux qui ont le plus de pouvoir (gouvernement, entreprises, organisations, employeurs) de dicter des procédures médicales à ceux qui ont le moins de pouvoir.

“Il y a d’innombrables personnes (comme moi) pour qui ces injections comportent un plus grand risque que le virus. La plupart d’entre nous ne partageons pas publiquement une décision privée que nous avons prise avec soin avec nos médecins. Nous savons que ce n’est pas une conversation facile à dérouler .

« S’il semble que la moitié de la population réagisse de manière choquante à ces jabs par rapport à ce qui était prévu – c’est probablement parce que leurs expériences de vie ont en fait été extrêmement différentes, et leurs raisons vont d’une analyse consciencieuse des risques/bénéfices à l’incapacité financière de s’absenter du travail/absence de soins de santé en cas d’effets secondaires potentiels, à une méfiance compréhensible envers un système qui n’a jamais accordé la priorité à la santé ou au bien-être de leurs communautés.

“J’espère que nous pourrons apprendre à faire de la place pour toutes les perspectives et les peurs qui se produisent actuellement. Évitons la tendance malheureuse à se dominer, se déshumaniser et se crier dessus. La population hésitante n’est pas un groupe monolithique. Toutes les voix méritent d’être entendu.

“En attendant, je suis en train de lancer un projet et de sortir de la musique avec ma fille, alors restez à l’écoute pour tout cela. J’apprécie profondément votre compréhension et votre soutien en tant que ma famille et moi trouvons une nouvelle voie à suivre.

“Envoyer de l’amour à tous ceux qui ont été touchés par cette pandémie, de toutes les manières dont des vies ont été perdues et modifiées.”

Il ya trois mois, LA PROGÉNITURE chanteur Bryan “Dexter” Hollande a parlé à Puissance de Tom, hôte de “Q” sur le Canada CBC Radio One, à propos de la décision de son groupe d’encourager les fans à recevoir leurs vaccins COVID-19 en retravaillant le refrain de leur classique de 1994 “Venir jouer” pour dire “tu dois aller te faire vacciner”. La nouvelle version de la chanson a été partagée en mars sur LA PROGÉNITURE‘s Instagram, avec un extrait du clip de la chanson avec les paroles retravaillées.

Hollande dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis allé à l’école pour ça. J’ai l’impression d’avoir un peu d’expérience en la matière, et je pense que c’est une bonne idée [to get the COVID-19 vaccine]. Et quoi que vous pensiez de tout cela, la vérité est que nous ne reviendrons pas à la normale tant que les gens ne seront pas vaccinés ; c’est juste la réalité. Alors pourquoi ne pas simplement en finir avec cela afin que nous puissions tous retourner à des spectacles et faire les choses que nous aimons faire. C’était un peu le raisonnement derrière tout ça. Et j’ai l’impression que c’est la bonne chose à faire. Je me sentais assez fort pour éteindre ça.”

Interrogé sur la réponse des fans à la nouvelle version de “Venir jouer”, Dexter a déclaré: “Il y a eu une réaction un peu mitigée. J’étais un peu plus surpris que je ne le pensais… Il y avait beaucoup de gens qui étaient étonnamment en colère à ce sujet. Mais c’est là où nous en sommes – nous sont peut-être dans la période la plus controversée de l’histoire de notre nation, sinon de l’histoire du monde, et c’est un peu normal.

« Sur le plan scientifique ou factuel, c’est frustrant [to see people who are vaccine hesitant]”, a-t-il poursuivi. ” Sur le plan personnel, je comprends. Les gens ne sont pas sûrs de certaines choses. Et il pourrait encore y avoir une sorte d’effet secondaire fou que nous ne connaissons pas. Je pense que c’est peu probable, étant donné le nombre de millions de doses qui ont été administrées. Mais à part ça, il y a toutes ces informations contradictoires sur Internet. Encore une fois, un autre signe de notre époque où les gens sont juste bombardés de toutes ces informations contradictoires, et il est parfois difficile de savoir quoi faire.”

Bien que le vaccin COVID-19 ait été produit rapidement en raison de l’urgence de la crise sanitaire et du nombre de volontaires aux essais cliniques, Hollande dit que le vaccin n’a pas été précipité et qu’il s’appuie sur des années de recherche.

“Avec le vaccin, je sais qu’il y a beaucoup de gens qui croient que ‘Eh bien, ils ont été développés trop rapidement'”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’une partie de l’histoire qui n’est pas connue, c’est qu’il y a toute une plate-forme technologique qui a été développée au cours des cinq dernières années environ – les vaccins à ARNm. Ils travaillaient là-dessus pour les vaccins contre la grippe au cours des cinq dernières – vraiment, presque 10 ans – mais les cinq dernières années. Donc, cette excellente technologie était sur le pont lorsque cela s’est produit. Et c’est ce qui lui a permis de s’adapter rapidement au coronavirus. Donc, ce n’est pas aussi rapide que tout le monde le pense. “

Hollande a un doctorat en biologie moléculaire et a écrit sa thèse sur les microARN dans les génomes du VIH. Le document de recherche de 175 pages, intitulé “Identification of Human MicroRNA-Like Sequences Embedded within the Protein-Encoding Genes of the Human Immunodeficiency Virus”, avait été publié dans PLoS One. Hollande avait obtenu son doctorat. de l’Université de Californie du Sud en 2017.

Sorti en 1994, “Venir jouer” a été LA PROGÉNITUREla radio alternative et MTV succès révolutionnaire, lançant une séquence de succès du milieu à la fin des années 90, y compris des albums “Fracasser”, “Ixnay sur l’homme” et “Americana”, qui ont aidé le groupe à décaler plus de 17 millions d’albums à ce jour, par Données MRC.

LA PROGÉNITUREle dixième album studio de , « Laissez les mauvais temps rouler », arrivé le 16 avril via Concord Records. La suite de 2012 “Jours passent” a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux précédents LP du groupe.