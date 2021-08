Le batteur de la progéniture expulsé pour ne pas avoir reçu le vaccin

The Offspring a expulsé le batteur Pete Parada pour son refus de se faire vacciner.

Parada a partagé la nouvelle avec sa famille et ses amis sur les réseaux sociaux mardi. Le groupe a clairement indiqué que le vaccin était obligatoire pour que tout le monde retourne au travail. Il prétend qu’il a un examen médical pour ne pas avoir reçu le vaccin – mais le groupe lui a dit de ne pas se présenter au studio.

“Compte tenu de mes antécédents médicaux personnels et du profil d’effets secondaires de ces injections, mon médecin m’a conseillé de ne pas me faire vacciner pour le moment”, a expliqué le batteur sur Instagram. « J’ai attrapé le virus il y a plus d’un an ; c’était doux pour moi – donc je suis confiant que je serais capable de le gérer à nouveau.

“Mais je ne suis pas si sûr de survivre à une autre série post-vaccination du syndrome de Guillain-Barré, qui remonte à mon enfance et a évolué pour s’aggraver progressivement au cours de ma vie.”

« Comme je ne suis pas en mesure de me conformer à ce qui devient de plus en plus un mandat de l’industrie – il a récemment été décidé que je ne suis pas en sécurité dans les environs, en studio et en tournée. Je mentionne cela parce que vous ne me verrez à aucun de ces prochains spectacles », ajoute Parada.

« Je n’ai aucun sentiment négatif envers mon groupe. Ils font ce qu’ils pensent être le mieux pour eux, alors que je fais de même. Je souhaite à toute la famille Offspring tout le meilleur alors qu’ils s’y remettent !

“J’ai le cœur brisé de ne pas voir ma communauté routière, et la connexion avec les fans me manquera plus que ce que je peux exprimer avec des mots.”

D’après la publication Instagram, il n’est pas clair si le retrait de Parada du groupe est permanent. Dans des commentaires ultérieurs, Parada suggère de quitter le groupe et de travailler sur différents projets non-Offspring pour “trouver une nouvelle voie à suivre”.

Offspring n’a pas commenté publiquement le retrait de Parada en tant que batteur. “En attendant, je suis en train de lancer un projet et de sortir de la musique avec ma fille, alors restez à l’écoute”, a déclaré Parada aux fans.

Parada a été avec Offspring pendant 12 ans et est le deuxième plus long batteur du groupe. Il a remplacé Atom Williard en 2009. Les seuls membres restants de la gamme Offspring originale des années 80 sont Dexter Holland et Kevin Wasserman.