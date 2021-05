Le batteur de Pantera et Hellyeah Vinnie Paul honoré avec une caisse claire commémorative

ddrum a récemment annoncé la sortie de la caisse claire commémorative Vinnie Paul Limited Edition. Cette caisse claire est limitée à 250 tambours dans le monde et est maintenant disponible chez les revendeurs agréés ddrum. L’enveloppe de dragon personnalisée sur la coquille d’érable 8×14 a été conçue par le légendaire PANTERA, BONJOUR et DAMAGEPLAN le batteur Vinnie Paul Abbott, et basé sur le chapeau qu’il aimait et portait religieusement.

le Vinnie Paul la caisse claire est un flashback à l’original ddrum modèle de signature conçu pour Vinnie lorsqu’il a rejoint l’entreprise. La caisse claire commémorative en édition limitée comprend une coque en érable nord-américain à huit plis avec des bords porteurs intérieurs à 45 degrés et extérieurs à 30 degrés avec un léger arrondi. De plus, la batterie est dotée d’un matériel chromé, d’un jet de caisse claire de qualité supérieure, 10 double face ddrum pattes de tourelle et cerceaux moulés sous pression pour une stabilité de réglage accrue, ainsi que la clarté et le volume de la jante.

“J’ai passé des années à travailler sur ces pièges pendant Vinnie,” mentionné Abbottla technologie de batterie de longue date Patrick King (alias “PKING“).” Cette caisse claire résonne à tant de niveaux avec moi. Cela sonne dans mes oreilles (au sens propre et figuré) et à travers mon cœur. Cette caisse claire n’est pas qu’une simple caisse claire. C’est une extension de Vince. Son son. Son cœur. Son héritage.”

le ddrum La caisse claire commémorative Vinnie Paul Limited Edition comprend un sac spécial en cuir synthétique et se vend 499,00 $ chez les revendeurs ddrum autorisés jusqu’à épuisement des stocks.

Pour plus d’informations et pour voir le reste de la gamme de produits ddrum, rendez-vous sur www.ddrum.com.

Vinnie est décédé le 22 juin 2018 à son domicile de Las Vegas à l’âge de 54 ans. Il est décédé d’une cardiomyopathie dilatée, d’une hypertrophie cardiaque et d’une grave maladie coronarienne. Sa mort était le résultat d’un affaiblissement chronique du muscle cardiaque – ce qui signifie essentiellement que son cœur ne pouvait pas pomper le sang aussi bien qu’un cœur en bonne santé.

Un mémorial public pour Vinnie Paul a eu lieu le 1er juillet 2018 à Bomb Factory à Dallas, au Texas.

Peu de temps avant sa mort, Vinnie posé les pistes de batterie pour BONJOURle sixième album de “Bienvenue à la maison”, qui a été publié en septembre 2019.



