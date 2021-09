COSSE le batteur Noé “Wuv” Bernardo va s’asseoir sur le reste du groupe “Satellite” Tournée du 20e anniversaire. Le trek a débuté le 14 août à Sturgis, dans le Dakota du Sud et se poursuivra jusqu’au 7 octobre à COSSEville natale de San Diego. DES CENDRES AU NOUVEAU, TOUTES LES BONNES CHOSES et SIGNAUX DE SOMMEIL fournissent un soutien sur la tournée.

Plus tôt dans la journée (samedi 25 septembre), le groupe a publié la déclaration suivante via les réseaux sociaux : “Family – The ‘Tour satellite 21’ est une célébration itinérante d’un album auquel le groupe doit tant. À chaque spectacle, nous nous souvenons des réalisations que nous avons accomplies ensemble au fil des ans. Dans cet esprit, nous voulons vous faire savoir que Wuv ne terminera pas le reste de la tournée. Nous vous assurons que tout le monde est en bonne santé et nous avons hâte de vous revoir bientôt.”

Dates concernées :

25 septembre – Columbia, SC – Le Sénat



28 septembre – Cleveland, OH – House of Blues



29 septembre – St. Louis, MO – Pop’s



01 octobre – Tulsa, OK – Foire d’État de Tulsa



02 octobre – San Antonio, Texas – The Rock Box



03 octobre – Lubbock, TX – L’arrière-boutique de Jake



06 octobre – Santa Ana, Californie – L’Observatoire



07 oct. – San Diego, Californie – House of Blues

Il y a deux ans et demi, Bernardo a été forcé de manquer COSSEtournée européenne en raison de quel frontman Sonny Sandoval à l’époque les problèmes de “passeport”. Il a été temporairement remplacé par Jonny Beats.

COSSE chuté “Satellite : édition 20e anniversaire” en double-CD et numériquement le 3 septembre pour 24,98 $ via Rhinocéros. Sorti quelques jours avant l’anniversaire officiel de l’album, le 11 septembre, la collection de 27 chansons présente une nouvelle version remasterisée de l’album original, ainsi qu’une sélection de raretés, de remixes et de quatre démos inédites, dont “Alive (Version Semi-Acoustique)”. Quelques semaines plus tard, le 8 octobre, “Satellite : édition 20e anniversaire” sortira en vinyle en double-LP dans le cadre de Rhinocérosde la campagne Rocktober.

Après avoir fait ses débuts au n ° 6 du Billboard 200, “Satellite” s’est vendu à plus de sept millions d’exemplaires dans le monde, dont trois millions aux États-Unis. Le disque a généré quatre singles : la chanson-titre, “Vivant”, “La jeunesse de la nation” et “Boom”. Outre son succès commercial, “Satellite” a aussi gagné COSSE Trois Grammy candidatures pour “Vivant” (“Meilleure performance hard rock”, 2002), “Portrait” (“Meilleure performance métal”, 2003), et “La jeunesse de la nation” (“Meilleure performance hard rock”, 2003).

“Satellite : édition 20e anniversaire” a un disque bonus qui comprend des faces B comme “Critique” et “Sabbat” initialement sortis en Europe, ainsi que des remixes pour “Boom” par LA MÉTHODE DU CRISTAL et “La jeunesse de la nation” par Mike$Ki.

COSSEle dernier album de, “Cercles”, est sorti en novembre 2018 via Groupe d’étiquettes de mascotte. Le disque a vu le groupe collaborer avec le duo de production basé à Los Angeles appelé le Lourd (Jason Bell et Jordan Miller), qui a veillé à ce que l’album ait un son contemporain sans perdre aucun des principaux signifiants sonores du groupe.