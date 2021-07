Le batteur de Poison Rikki Rockett est toujours sans cancer

POISON le batteur Rikki Rockett dit qu’il n’a toujours pas de cancer, six ans après avoir reçu un diagnostic de cancer de la bouche.

Rockett a offert une mise à jour sur son état de santé via ses réseaux sociaux lundi 26 juillet. Il a partagé une photo de lui avec sa petite amie de longue date TC Smith, et a écrit dans un message d’accompagnement: “Il y a six ans, on m’a diagnostiqué un cancer de la base de la langue avec des ganglions lymphatiques associés, un carcinome épidermoïde du VPH. J’ai suivi les soins standard. Chimio et radiothérapie. J’ai attendu les 3 mois pour voir si cela a fonctionné… ça n’a pas marché. J’avais maintenant 10% de chances de le battre.

“Quelques semaines plus tard, j’ai participé à un essai clinique expérimental au Moores Cancer Center sous la direction de Dr Ezra Cohen. L’essai était une combinaison de deux médicaments d’immunothérapie visant à entraîner mon système immunitaire à combattre le cancer. 9 semaines après le début de l’essai, l’imagerie a montré une réduction de 90 % des tumeurs. C’était sans précédent et le meilleur était à venir ! À 18 semaines, j’étais en rémission complète et l’un des médicaments que je prenais, Keytruda, a été rapidement suivi par le FDA pour une utilisation chez les patients atteints d’un cancer similaire. Je sentais non seulement que j’étais un patient miracle, mais que mon essai aiderait beaucoup plus de gens. La plus grande chose à laquelle j’ai jamais contribué !

« Qui était à mes côtés tout le temps ? CT. Elle ne m’a jamais laissé devenir négatif.

“Aujourd’hui, 5 ans plus tard, j’ai de nouveau été testé négatif pour le cancer avec un PET/CT Scan et devinez qui était là pour partager ça ? CT.

“Les essais cliniques sont parfois magiques. Si vous ou un de vos proches souffrez d’une maladie difficile à guérir, recherchez un essai clinique de pointe. Cela pourrait vous sauver la vie.



Dieu vous protège!!!

En juin 2015, Rikki visité son médecin de soins primaires avec un mal de gorge. Son médecin a trouvé une petite tumeur à la base de sa langue, et Rikki appris qu’il avait un cancer de la bouche lié au virus du papillome humain (VPH). Il a subi neuf cycles de chimiothérapie et 37 séances de radiothérapie. La tumeur a d’abord répondu, mais est revenue trois mois plus tard, s’étendant à ses ganglions lymphatiques. Rikki puis vu Dr Ezra Cohen au UCSD Moores Cancer Center, qui l’a aidé à s’inscrire à un essai clinique de pembrolizumab (Keytruda). RikkiLa tumeur de a répondu immédiatement. Un peu plus de deux mois après le début du procès, une analyse a révélé que sa tumeur avait diminué de plus de 90 %.

L’année dernière, Rockett Raconté « Nation du tronc » qu’il était atteint du même type de cancer que celui IRON MAIDEN‘s Bruce Dickinson et MEGADETH‘s Dave Mustaine eu.

“C’était la base de la langue avec un ganglion lymphatique associé, ce qui est assez courant en ce qui concerne les cancers de la tête et du cou de nos jours”, a-t-il déclaré. « Les cancers de la tête et du cou liés au VPH sont généralement à la base de la langue. Il y a quelques personnes que j’ai en quelque sorte encadrées ou aidées, et beaucoup d’entre elles sont des musiciens. Et le VPH est assez répandu – c’est vraiment le cas. Si vous avez un enfant, fais-les vacciner.”

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses symptômes, Rikki a déclaré: “J’avais un mal de gorge qui ne voulait pas disparaître. C’était le principal. Et puis j’avais un ganglion lymphatique qui sortait un peu. D’abord, ils ont essayé des antibiotiques, et ils n’ont pas fonctionné du tout – ils ne l’ont même pas touché. Alors c’était du genre : “D’accord, nous devons faire une biopsie. Nous allons descendre et examiner et jeter un coup d’œil.” Et il y avait une grosseur là-bas. Puis, après quelques semaines, ça a commencé à devenir difficile à avaler, parce que la grosseur grossissait – la tumeur grossissait. Alors je suis allé et j’ai fait le traitement typique pour ça, qui est la chimiothérapie et la radiothérapie, et cela n’a pas fonctionné. Et au fait, c’est un cancer assez curable, surtout avec le VPH – il y a un taux élevé de succès avec, de guérison. Mais dans mon cas, il n’a pas guéri, donc mes options étaient beaucoup moins nombreuses. Mon médecin m’a dit récemment – il ne me l’avait pas dit avant – mais il m’a dit récemment que j’avais environ 10 pour cent de chances si j’avais suivi la voie normale. Mais nous ne l’avons pas fait. t – nous avons utilisé l’immunothérapie, et cela l’a mis en rémission en 10 semaines environ. Quand ça marche, c’est incroyable. “

Rockett a révélé pour la première fois que son diagnostic de cancer de la langue était causé par le VPH – l’infection sexuellement transmissible la plus courante – dans une interview en 2015. Il a déclaré: “C’est la principale cause de cancer de la bouche ces jours-ci. Il y a de moins en moins de chauffeurs de camion qui mâchent du tabac pendant trente ans, parce que les gens sont plus conscients que ce genre de choses n’est pas bon. Alors nous obtenons des marathoniens et tous ces athlètes d’élite avec ça. J’ai un ami qui est thérapeute, et il y a cinq ans, c’était cinq pour cent des personnes qu’elle traitait, et maintenant c’est près de quatre-vingt-dix pour cent. “

Il a poursuivi: “Cela peut se propager sexuellement, mais maintenant ils disent que cela peut se propager [through] des baisers profonds et en fait de la main à la bouche. Je veux dire, si vous voyez les nageurs olympiques, ils nagent et ils frappent leur main sur le bord de la piscine à chaque tour, et leurs mains sont pleines de verrues et de trucs du VPH. Maintenant, le type de verrue du VPH n’est pas le même que la souche qui cause le cancer, mais il se propage presque de la même manière. Pour les hommes, vous ne pouvez pas dire si vous l’avez. Pour les femmes, vous pouvez obtenir un test de Paps. Mais le médecin a estimé qu’il était probablement 15 [or] il y a 20 ans [when I contracted it], et mon corps s’en est probablement débarrassé, mais il s’est muté et mon corps le verrait probablement à nouveau et s’en débarrasserait. Mais il n’y a aucun moyen de savoir qui l’a eu. Je veux dire, je connais un couple qui est marié depuis 15 ans et ils ne se sont jamais trompés, et ils se pointent du doigt [after one of them was diagnosed with oral cancer], et cela s’est transformé en une chose jusqu’à ce que le médecin les fasse asseoir et dise : “Écoutez, vous pouvez obtenir cela de tant de manières.””