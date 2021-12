Le batteur de Rage Against The Machine, Brad Wilk, subit une deuxième intervention chirurgicale pour réparer un ménisque déchiré

RAGE CONTRE LA MACHINE le batteur Brad Wilk a de nouveau subi une intervention chirurgicale pour réparer un ménisque déchiré.

Sept mois après avoir subi l’opération de la jambe droite, Wilk est passé sous le couteau pour réparer le cartilage déchiré de son genou gauche.

Le jeudi soir (2 décembre), Brad pris à son Instagram pour partager une photo post-opératoire de sa jambe, et il a écrit dans un message d’accompagnement: « Les infirmières ont aussi besoin de siestes. Heureusement que j’ai déjà fait cela de l’autre côté. La chirurgie du genou numéro deux cette année est terminée. Ménisque déchiré à nouveau… Que la guérison commence. La glycémie a été un peu exagérée pendant des semaines à cause de cela. Excité de pouvoir bientôt recommencer à jouer correctement. «

Selon la Cleveland Clinic, les déchirures du ménisque sont une blessure au genou très courante, en particulier chez les athlètes. Des mouvements de torsion soudains, tels que pivoter pour attraper une balle, peuvent déchirer le cartilage. Les personnes souffrant d’arthrite aux genoux sont également plus sujettes aux déchirures du ménisque.

La plupart des patients opérés d’une déchirure du ménisque peuvent marcher sans genouillère ni béquilles en deux à trois mois environ.

Pendant la majeure partie des deux dernières années, Wilk s’est préparé pour RAGE CONTRE LA MACHINEla tournée de retrouvailles de , qui a été reprogrammée pour 2022. Le quatuor réuni devait initialement lancer sa série de spectacles en mars 2020, puis l’a reportée à 2021. « Message d’intéret public » La tournée sera désormais lancée le 31 mars 2022 à El Paso, au Texas. COUREZ LES BIJOUX fournira un soutien sur le trek. Les billets seront honorés pour les spectacles reportés.

La prochaine tournée marquera la première fois RAGE CONTRE LA MACHINE a pris la route ensemble depuis 2011.

Wilk co-fondé RAGE CONTRE LA MACHINE en 1991 avec le guitariste Tom Morello, chanteur Zack de la Rocha et bassiste Tim Commerford.

Quand ce groupe s’est séparé, Wilk, Morello et Commerford sont restés ensemble et ont lancé AUDIO-ESCLAVE en 2001 avec Chris Cornell au chant. Wilk, Morello et Commerford continué à jouer ensemble dans PROPHÈTES DE RAGE aux côtés des MC Chuck D et B-Réel.

Wilk a également joué de la batterie sur SABBAT NOIRl’album studio de 2013, « 13 », la première SABBAT effort en 35 ans pour présenter les membres fondateurs Ozzy Osbourne, Tony Iommi et Maître d’hôtel Geezer.



