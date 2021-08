Le batteur de Shinedown, Barry Kerch, ne participera pas au début de sa tournée après avoir été testé positif au Covid 19

BRISÉ le batteur Barry Kertch a été testé positif au nouveau coronavirus après avoir été vacciné.

Le musicien de 44 ans, qui vit à Jacksonville, en Floride, a révélé son diagnostic positif dans un message vidéo plus tôt dans la journée.

Il a déclaré dans le clip (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Au cours des 20 années de BRISÉ, je n’ai jamais raté un spectacle — jusqu’à maintenant. J’ai le regret de dire que j’ai, malheureusement, pendant les répétitions, contracté le COVID. Et avant que tu ne deviennes folle de moi, j’ai été complètement vaxxé en avril. J’ai suivi toutes les règles – je portais des masques, je me lave les mains, et cetera. Malheureusement, je fais partie de ceux qui l’ont eu même si j’ai été vaxxé. Donc, malheureusement, je suis toujours testé positif. Je suis en quarantaine. Ma santé est bonne, ce qui est une bonne nouvelle. J’ai eu des symptômes, mais je vais bien et j’irai bien. Mais jusqu’à ce que je termine ma quarantaine et que le test soit négatif, je suis coincé entre ces quatre murs. Je ne peux pas le risquer pour mon groupe et mon équipe ; ils vont tous bien.”

Il a poursuivi: “Cela étant dit, malheur à moi – passez à autre chose. Les spectacles vont toujours avoir lieu. Notre bon ami Dustin Steinke — Je me souviens de lui d’un groupe merveilleux appelé SIXX : AM – il va me remplacer. Et il va botter le cul, et le groupe va botter le cul. Et je suis heureux que les émissions puissent continuer. Et dès que je serai en bonne santé et capable, je retournerai là-bas. Voilà donc les nouvelles, les amis. Jusqu’à la prochaine fois.”

Kertch, comme beaucoup d’autres, montre que si les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.

De nouvelles variantes du virus qui causent la maladie COVID-19 se propagent aux États-Unis et dans d’autres pays. Les données actuelles suggèrent que les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation aux États-Unis offrent une protection contre la plupart des variantes. Cependant, certaines variantes peuvent provoquer des maladies chez certaines personnes après leur vaccination complète.

SHINEDOWN doit jouer à la Mississippi Valley Fair à Davenport, Iowa ce soir (jeudi 5 août) avant de jouer sept autres spectacles en août, puis de reprendre la route début septembre.