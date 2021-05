Le batteur de Stone Sour / Hellyeah Roy Mayorga rejoindra le ministère pour la tournée automne 2021

Roy Mayorga a annoncé qu’il rejoindrait MINISTÈRE lors de la tournée automne 2021 du groupe.

Plus tôt dans la journée, le PIERRE SOUR et BONJOUR le batteur s’est tourné vers ses réseaux sociaux pour écrire: “Super excité d’annoncer que je suis officiellement de retour avec mes amis MINISTÈRE. Et j’ai hâte de prendre la route avec eux en octobre! A bientôt! “

Mayorga joué auparavant avec MINISTÈRE de 2016 à 2017 et est apparu sur le “AmericaKKKant” album, sorti en mars 2018.

Concernant comment Roy a fini par jouer de la batterie “AmericaKKKant”, MINISTÈRE homme principal Al Jourgensen a déclaré à SoCalMusicToday.com, “[‘AmericaKKKant’ is] le premier album organique que j’ai enregistré depuis, comme en 1994. La dernière fois que j’étais en studio avec un groupe complet, c’était sur l’album ‘Filth Pig’. Cela fait longtemps – généralement c’est juste moi et un ingénieur dans une pièce sans fenêtre avec un ordinateur. Alors comment ça a fonctionné, c’est une sorte de longue histoire, mais soyez indulgents avec moi … MACHINE CHIRURGICALE À MÉTH projet, je ne voulais pas faire un MINISTÈRE enregistrer en tant que guitariste [Mike Scaccia] vient de mourir et il a été mon meilleur ami pendant 25 ans, alors MINISTÈRE n’était pas au premier plan de mon esprit. J’ai été informé par mon nouveau manager que MINISTÈRE était contractuellement obligé de jouer certains spectacles en Europe. Je ne voulais vraiment pas faire ça, mais si je ne le faisais pas, je serais poursuivi. Alors j’ai fait le MINISTÈRE chose et j’ai pu obtenir Roy et quelques autres pour jouer sur cette tournée en Europe et nous avons rempli notre obligation. À peu près à mi-chemin pour y parvenir, nous avons réalisé que nous sonnions plutôt bien, alors quand nous sommes revenus, j’ai réservé une semaine de temps en studio, et moi-même, Roy et d’autres se sont contentés de voir ce que nous pouvions proposer. Comme je l’ai dit, cela fait longtemps que je n’ai pas joué avec un groupe en studio, et en une semaine environ, nous avons eu environ 75 à 80% de cet album éliminé. Nous avons éliminé tous les modèles ou squelettes des chansons en une semaine, puis j’ai passé environ six mois à superposer des textures. Mais cela semble beaucoup plus organique que les autres MINISTÈRE parce que nous l’avons fait en tant que groupe. “

Il y a deux mois, MINISTÈRELes dates de printemps annoncées précédemment ont été déplacées à octobre et novembre 2021 pour permettre la levée des restrictions COVID-19 alors que le pays se rapproche de la normalité cet automne. Les nouvelles dates débuteront le 3 octobre à Albuquerque et se poursuivront jusqu’au 3 novembre à Seattle, atteignant tous les marchés précédemment annoncés à l’exception de Pittsburgh, Pennsylvanie et Missoula, Montana, qui, malheureusement, ont été annulés, et Baltimore, Maryland, qui sera reportée. pour une date ultérieure. Le spectacle de Buffalo, New York a déménagé dans un nouveau lieu et les achats de billets précédents seront honorés. Et une date de spectacle supplémentaire a été ajoutée pour Charlotte, en Caroline du Nord. Les invités spéciaux de la tournée ASSEMBLAGE DE LA LIGNE AVANT rester dans la programmation pour cette célébration unique en son genre aux côtés de l’acte de soutien nouvellement annoncé CASQUE.

Cette tournée spéciale honore non seulement le 40e anniversaire de MINISTÈRE en 2021 mais aussi le 30e anniversaire de l’album révolutionnaire “L’esprit est une chose terrible à goûter”, et comprendra également du matériel flambant neuf de MINISTÈREprochain 15e album studio.

En raison de l’incertitude des protocoles COVID-19 pour les visas, les voyages et la distribution de vaccins en Allemagne ainsi que l’incertitude liée à l’immigration, KMFDM ne participera pas à cette tournée.

Lorsque les dates de tournée reprogrammées ont été annoncées en mars, Jourgensen a déclaré: “Avec les restrictions actuelles du COVID-19, nous sommes obligés de reporter à nouveau notre tournée américaine prévue de mars / avril 2021 à octobre / novembre 2021 et en espérant que la normalité reviendra d’ici là. Avec les vaccinations et de meilleurs soins, nous pensons tous que la chute est réaliste. . Nous avons hâte de sortir et de jouer non seulement “ L’esprit est une chose terrible à goûter ” du matériel pour vous tous, mais aussi quelques trucs de notre nouvel album. Restez en sécurité et à l’automne! »



