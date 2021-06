Le batteur de System Of A Down, John Dolmayan, annonce la méga convention des collectionneurs « Torpedo Con 2021 »

Bandes dessinées de torpille, qui appartient à SYSTEM OF A DOWN le batteur Jean Dolmayan, a annoncé la Convention des collectionneurs de torpilles (Torpille Con) 2021, une convention de collectionneurs de trois jours organisée dans l’historique Hollywood Palladium à Hollywood, en Californie. Les clients doivent s’attendre à plus de 100 vendeurs spécialisés dans les objets de collection difficiles à trouver dans des domaines tels que les bandes dessinées, les jeux vidéo classés, les œuvres d’art originales et les jouets. Bandes dessinées de torpille a également annoncé une expansion de la convention depuis son spectacle inaugural en 2019, avec l’ajout de huit artistes superstars, dont Donny Cates, Jim Lee et Frank Miller.

“Nous voulions à la fois aider l’industrie à se stabiliser après les fermetures de COVID-19 et organiser une grande célébration pour les choses que nous aimons le plus : les bandes dessinées et la grande narration”, a déclaré Dolmaya. “Nous avons créé un espace qui sonnera vrai pour chaque collectionneur et avons fait appel à des talents incroyables pour donner aux fans une chance de rencontrer des légendes de notre industrie.”

Torpedo Con 2021 se tiendra du 23 au 25 juillet au Hollywood Palladium. Les billets seront mis en vente aujourd’hui (mardi 1er juin) et peuvent être achetés sur torpedocollectorscon.com.

Bandes dessinées de torpille est le plus grand détaillant d’objets de collection du Nevada. Fondé par Dolmaya, Bandes dessinées de torpille se spécialise dans les anciens numéros de l’âge d’or/d’argent. L’emplacement principal de Torpedo Comics est à Las Vegas, avec un autre emplacement dans le comté d’Orange.

Avant de rejoindre SYSTEM OF A DOWN, Dolmaya vendait des bandes dessinées pour gagner sa vie.

Il y a quatre ans, Dolmaya Raconté KSNV qu’il a commencé à s’occuper de petites conventions de cartes de baseball et de bandes dessinées basées à Los Angeles, faisant la navette entre les boîtes de sa Chevrolet Beretta de 1988. À 25 ans, il gagnait 60 000 $ par an en vendant des bandes dessinées.

