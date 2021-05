Le batteur de tournée de Black Sabbath, Tommy Clufetos, déclare que l’élément de “ danger ” est absent des nouveaux groupes de rock

Dans une nouvelle interview avec Heavy New York, batteur Tommy Clufetos (NOIR SABBAT, OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE, TED NUGENT, ALICE COOPER) a été demandé s’il y avait des groupes qui font partie du soi-disant “renaissance du rock rétro” qui a explosé au cours de la dernière décennie ou qu’il aime particulièrement écouter. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai entendu certains de ces groupes, [and] J’entends un truc rétro, mais ça n’a pas la même sensation que cette vieille musique pour moi. Je pense que les groupes ont été plus durs à l’époque. Il me manque le facteur de transpiration. Je veux dire, rien ne vaut ces premiers gars. Quand tu regardes Petit Richard, et il martèle; il y a juste une passion différente que ces gars-là avaient. Et je pense que dans les années 70, les gars portaient cette énergie et il y avait cette compétition et cette lutte entre les groupes et la compétition qui a continué. Maintenant, tout est un peu sympa. C’est peut-être ce que c’est – tout est si beau et sympathique. J’aime un peu de danger. Il n’y a pas trop de danger dans ces nouveaux groupes. Je pense que c’est ce qui me manque – ce n’est pas dangereux. Le bon rock and roll est censé être une chose dangereuse.

«Quand je vais là-haut, je veux botter le cul de tout le monde», a-t-il poursuivi. «Je ne veux pas être ami avec eux… Quand je suis venu jouer dans des clubs, et qu’il y avait un autre groupe, j’allais leur botter le cul. Quand je suis monté sur scène avec d’autres batteurs, même si j’étais dans le premier groupe et il y avait une tête d’affiche, je voulais botter le cul de ce batteur. Ce n’est pas une mauvaise chose. Ce n’est pas un manque de respect. C’est, “Attention. Ici, je viens.” Et je joue de cette façon. Et j’ai joué avec des gars plus jeunes, ils ne jouent pas de cette façon. Les vieux jouent de cette façon. “

Clufetosle nouveau groupe de ROCKTRIP DE TOMMY, où il propose son interprétation des influences rock’n roll qui ont fait de lui l’un des batteurs les plus recherchés de la scène hard rock actuelle, sortira son premier album, “Beat Up By Rock ‘N’ Roll”, le 7 mai via Frontiers Music Srl. Eric Dover, connu pour chanter et jouer de la guitare avec MÉDUSE, SERPENT DE SLASH et Alice Cooper, gère les voix principales sur le LP (bien que Tommy saisit le micro pour trois pistes). Eliot Lorengo (basse), Hank Schneekluth (guitare) et Nao Nakashima (guitare) complètent le casting de soutien.

Clufetos travaillé avec des icônes rock telles que Nugent, Alice Cooper et Rob Zombie avant de rejoindre Ozzy Osbourne en 2010. Cela a conduit à une place en tant que batteur sur NOIR SABBATles deux dernières tournées mondiales.



