Le batteur de tournée de Black Sabbath, Tommy Clufetos, ne fait pas attention à la haine en ligne : “Ça ne me dérange pas”

Le batteur Tommy Clfetos (SABBAT NOIR, OZZY OSBOURNE, ROB ZOMBIE, TED NUGENT, ALICE COOPER) a parlé à Télévision des répliques sur la façon dont il gère la haine en ligne chaque fois qu’il rejoint un nouveau projet ou intègre un groupe où il remplace un musicien bien connu. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne fais pas très attention. J’ai commencé si tôt et j’ai appris si tôt qu’il faut avoir la peau épaisse dans ce métier et qu’il faut être un grand garçon. Parce que si j’écoutais les gens tôt sur, parce que ça a commencé très tôt – à partir du moment où je suis monté sur scène, d’autres membres du groupe [would say], ‘Vous ne pouvez pas jouer de cette façon. Vous devez frapper vos cymbales plus légères. Vous devez le faire. Vous jouez trop fort. Trop. Trop.’ Si je devais les écouter, je jouerais dans une alliance et je ne vous parlerais pas. Donc j’ai appris que tu dois faire confiance à ton instinct, tu dois suivre ton instinct, et tu n’as qu’une chance dans cette affaire, donc je le fais à ma façon. Donc ça ne me dérange pas.”

Il a poursuivi: “Cela étant dit, je n’écoute pas les commentaires négatifs, mais si vous n’écoutez pas les commentaires négatifs, vous ne pouvez pas non plus écouter les commentaires positifs. Les gens que j’écoute sont peu nombreux et loin entre les deux, et j’ai un cercle très proche de qui j’ai confiance… Il y a mon père, je peux me fier à son opinion, ou à certains musiciens respectés. Non pas que je n’accepte pas les critiques constructives – ce n’est pas ça – mais je ne suis pas intéressé par toute la situation en ligne qui se passe. Pour moi, c’est mon travail, c’est mon métier, et je vais faire de mon mieux. Et si j’ai l’occasion de jouer avec de grands musiciens, peu importe si c’est il y a 20 ans ou c’est il y a quelques années avec SABBAT NOIR, je ne refuserai jamais ça, parce que c’est une opportunité pour moi de grandir et d’apprendre et d’avoir une vie merveilleuse. Donc je ne refuserais jamais ça. Et ce n’est pas la stature de quoi que ce soit ; ce ne sont que des opportunités qui se sont présentées, et je ne refuserai jamais une opportunité. Donc je n’écoute pas tout ça ; ça ne me regarde pas. Ce n’est pas que je sois plus grand que lui ou quelque chose comme ça ; c’est juste que j’ai un travail à faire, et cela ne fait pas partie de mon travail. Cela n’affecte pas mon travail. Et je ne pense pas que les gens veulent quelqu’un là où cela affecte leur travail. Vous devez être une personne forte pour survivre dans cette entreprise. C’est un long chemin, et si vous ne pouvez pas accepter quelques commentaires, alors vous êtes sur une route cahoteuse.”

Cluffetos travaillé avec des icônes du rock comme Ted Nugent, Alice Cooper et Rob Zombie avant de rejoindre Ozzy Osbourne en 2010. Cela a conduit à une place en tant que batteur sur SABBAT NOIRses deux dernières tournées mondiales.

Cluffetos est actuellement assis derrière le kit pour LES MARGUERITES MORTES alors qu’ils tournent pour soutenir leur nouvel album, “Terre Sainte”. Cluffetos déjà tourné avec LES MARGUERITES MORTES en 2015.

Photo gracieuseté de LES MARGUERITES MORTES



