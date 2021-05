Le batteur de tournée de Black Sabbath, Tommy Clufetos, sur le remplacement de Bill Ward: «Somebody’s Gotta Do It; Je voulais que ce soit moi

Dans un nouveau long métrage du journaliste musical Joel Gausten, batteur Tommy Clufetos (SABBAT NOIR, OZZY OSBOURNE, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE) aborde une variété de sujets, y compris son nouvel album qui vient de sortir, “Battre par le rock ‘n’ roll” (avec son groupe, ROCKTRIP DE TOMMY) et son expérience remplissant les chaussures du légendaire NOIR SABBAT le batteur Bill Ward. Un extrait de la fonctionnalité apparaît ci-dessous.

Bien qu’il fût déjà bien établi dans les cercles de l’industrie pour ses compétences percussives bien avant 2012, c’était vraiment l’année Clufetos a attiré l’attention internationale en étant sélectionné pour remplacer Bill Ward dans SABBAT NOIR.

«C’est le plus que j’aie jamais eu à creuser dans le batteur», se souvient-il de ses cinq ans avec le groupe. “Facture a un style très peu orthodoxe. Dans tous les très bons groupes, chaque musicien est très important – que ce soit LED ZEPPELIN, LES BEATLES, AC DC, AÉROSMITH, SABBAT NOIR ou alors VIOLET FONCÉ. Chaque joueur compte vraiment. Dans SABBAT, il y a quatre gars, et chaque gars avait un contrepoint pour faire sonner celui-là. Donc, je devais vraiment faire mes devoirs et dire: Bill Ward lui? Qu’est-ce qui le fait fonctionner ou le rendre différent? J’ai vraiment fait beaucoup de devoirs et étudié. Je suis plutôt bon, mais je ne suis pas le plus grand batteur du monde. Je n’ai jamais prétendu l’être, mais je suis doué pour explorer ce qui fait de la personne pour laquelle je travaille une personne spéciale et essayer d’être le meilleur batteur qu’ils puissent espérer. C’est mon but; Je veux que leur vision musicale se manifeste. Je veux qu’ils se sentent confiants dans ce que je fais. Lorsque vous avez un batteur confiant là-bas, vous êtes libre d’aller faire votre spectacle et de chanter ou de jouer de la guitare sans vous soucier de ce qui se passe là-bas. Quand c’est tremblant là-bas, ça te fait trembler devant, alors je veux être solide. “

En termes de lecture de l’ère originale SABBAT matériel, être «solide» sur les tambours, c’est être capable de maîtriser les flux et reflux de salleStyle de marque de fabrique – une explosion d’âme organique, basée sur la sensation, qui ne pourrait jamais se produire en présence d’un métronome. Bien que s’acclimater avec succès à une telle technique serait décourageant pour certains, Clufetos senti comme à la maison.

“Avec Bill WardLe truc, même si cela peut bouger, les symphonies bougent – mais elles bougent à l’unisson “, dit-il.” Les poissons se déplacent à l’unisson. Les grandes choses bougent ensemble. Chuck Berry peut vaciller; Jerry Lee Lewis peut vaciller. Aucune des musiques de mon album n’a été enregistrée en un clic. Nous ne portions même pas d’écouteurs; tout était dans une seule pièce. Je voulais adopter cette approche à l’ancienne. “Parfait” ruine le rock’n’roll. “

Naturellement, il a parfois été confronté au contrecoup inévitable qui survient chaque fois que quelqu’un remplit les chaussures d’un membre bien-aimé du groupe. Dans SABBATDans le cas du cas, une pression supplémentaire est venue une fois que divers rapports médiatiques ont indiqué que le départ de Ward découlait (selon ses propres termes) d’un «contrat non signable». Alors, en marchant Clufetos, un gars à peine dans la trentaine à l’époque qui s’est soudainement retrouvé à prendre le contrôle du trône du tambour sous un nuage de controverse et de scepticisme. Heureusement, une combinaison de concentration, de talent incontestable et de bon vieux grain de Detroit lui a permis de faire sienne l’une des positions de batterie les plus vénérées de la musique.

«Je comprends la situation», dit-il. “Vous arrivez et remplacez ou remplacez une icône dans un groupe. Quelqu’un doit le faire. Je voulais que ce soit moi, et je n’avais pas peur du défi. On m’a demandé de le faire, et j’étais fier de le faire. J’étais fier du travail que j’ai fait, mais je le comprends du point de vue d’un fan. Je peux le gérer, et cela fait partie du concert. Je ne pense pas que beaucoup de gens sont sortis d’un concert déçus, parce que j’étais là – et nous avons secoué les gens. J’en faisais partie; je faisais partie des quatre gars là-bas, et j’étais très fier du travail que j’ai fait. C’était un honneur total; c’était mon plaisir. Jouer avec ces trois gars, c’était le sommet musical de ma carrière. “

La fonctionnalité complète est disponible sur JoelGausten.com.



