Le batteur de Trixter affirme que certains membres n’ont aucune envie de remettre le groupe ensemble

TRIXTER le batteur Mark « Gus » Scott dit qu’aucun progrès n’a été fait dans son désir de reformer le groupe.

Les deux TRIXTER guitariste Steve Brown et bassiste PJ Farley ont critiqué Scott dans des entretiens récents, avec Steve disant que le batteur est sur « la liste de merde au-delà de toute croyance » avec le reste du groupe, tandis que P J comparé au fait d’être dans un groupe avec marque de posséder un chien désobéissant. « Parfois, vous laissez le chien sans laisse et il court juste au milieu de la rue – pas bon », a-t-il déclaré.

Interrogé dans une nouvelle interview avec « The Bay Ragni Show » pour faire le point sur son apparente querelle avec ses camarades de groupe, Scott dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je déteste le dire, il n’y a vraiment eu aucun changement depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé. Je n’ai pas parlé à P J ou Steve du tout. Il n’y a eu aucune activité pour ce qui est de reconstituer le groupe avec succès. Et pour être honnête avec vous, même si mon escarmouche avec ces gars-là est peut-être plus connue, il y a malheureusement plus de couches dans le problème entre nous. Cela implique tout le groupe, en ce qui concerne le sérieux de jouer et des choses comme ça ou où ils priorisent cette chose. Mais ce n’est ni ici ni là. Je pense que dans l’ensemble, il n’y a pas de désir profond de la part de certaines personnes de vraiment le remettre en place. Et c’est la plus grande honte de toutes. Et je pense que c’est aussi le plus gros obstacle pour moi d’avoir même envie de tendre la main. Ce qui semble terrible. Honnêtement, en tant qu’ami, c’est quelque chose avec lequel j’ai lutté moi-même. Qu’il m’ait énervé ou que je l’ai énervé est quelque peu indifférent. Ce genre de choses devrait passer au second plan par rapport à tout ce que nous avons accompli ensemble, et cela devrait toujours être une priorité. Donc, à un moment donné, je dois croire que je vais craquer et crier au moins et dire bonjour. C’est stupide que ça soit allé si loin, et je suis moi-même à blâmer également. Mais non, pour ce qui est de faire des progrès, malheureusement, non, il n’y en a pas eu. Je pense que le plus gros problème est qu’il y a des gens qui s’en moquent vraiment ou qui ne veulent tout simplement pas le faire au niveau qu’il faut pour vouloir le remettre en place. Et c’est la plus grande honte pour tout le monde, je pense. C’est finalement ce qui me dérange le plus, je pense. »

Scott également abordé les divers projets certains des autres TRIXTER les membres sont impliqués, y compris Farleyle passage actuel de FOZZY et les deux brun‘sable Farleycollaboration avec Eric Martin à partir de M. GRAND.

« Je pense que la principale raison pour laquelle je ne tends pas la main [and] pourquoi un plus grand effort n’a été fait de la part de personne, c’est que ces gars-là sont sortis avec tous ces autres projets, faisant toutes ces autres choses, et ils s’en fichaient TRIXTER d’abord ? » dit-il. « Ils ne croient pas qu’il y avait au moins un potentiel… Comme l’idée que nous retournions au Japon. Oh, quelle horrible idée ce serait. Oh, ça ne pourrait pas réussir si on faisait quelque chose comme ça. L’idée d’aborder vraiment cette situation avec un certain état d’esprit, c’est la partie qui me tue le plus. En fait, vous ne voyez pas le potentiel ou n’en avez pas le désir. Même si nous n’avions pas le potentiel, j’aime tellement la musique, je le ferais pour rien ; Je paierais quelqu’un pour monter sur scène. Alors qu’ils – apparemment – ne possèdent pas du tout ce désir. Et que je trouve exponentiellement plus inexcusable – c’est peut-être la meilleure façon de le dire – du moins pour moi. Je pense que ça fait encore plus mal. C’est, genre, pourquoi tu ne voudrais pas faire ça ? C’est pour cela que nous avons vécu ; c’est pour cela que nous aurions tué. Donc je suppose que c’est peut-être la plus grande question qui reste sans réponse. Et c’est le genre de choses dont ces gars-là ne voulaient jamais s’asseoir et parler, même pendant les bons moments, même quand nous étions là-bas en train de le faire. Il y a un quotient insaisissable à tout cela, mec, parce que certaines personnes n’ont pas non plus été au niveau de tout cela. Mais en fin de compte, c’est le désir. Je pense que c’est le seul quotient qui n’a pas encore vraiment… C’est la plus grande plaie purulente. Et même au-dessus de la fraternité et de tout ça, c’est la partie qui interdit le progrès. »

Il y a un an, Scott Raconté Perdez du temps avec Jason Green qu’« il y avait toujours deux camps à l’intérieur [TRIXTER]. Cela n’a pas toujours été aussi mauvais qu’aujourd’hui. Pierre [Loran, vocals] et j’ai toujours été très proche, et P J et Steve étaient toujours très proches. Je veux dire, nous étions tous collectivement très, très proches. Nous étions une famille, et ce n’est pas de la foutaise ; c’est pour de vrai. Nous avons littéralement grandi ensemble. P J, à 15 et 16 ans, conduisait ma voiture parce que je voulais qu’il réussisse son examen de conduite. À ce niveau, mec. Je connais ces gars depuis plus de 35 ans. Nous avons donc traversé beaucoup de choses et nous avons vécu des choses dans le monde entier, des choses comme les gens ne connaîtront jamais. Nous avons donc traversé de très, très hauts et très, très bas tous ensemble. Nous connaissons chacun de profonds et sombres secrets les uns sur les autres. Et c’est quelque chose de beau — ça l’est vraiment. Et, malheureusement, plus récemment, c’est devenu plus moche. »

Concernant quoi brun est « en colère » contre lui pour, Scott a déclaré: « Cela vient de quelque chose, je pense, qui a commencé il y a longtemps. Et c’était de la merde non résolue qui est devenue de pire en pire, puis est devenue incontrôlable. le groupe sur la façon de diriger le groupe. Quand nous avons eu des opportunités comme nous l’avons fait la deuxième fois… Quand nous sommes sortis pour la première fois [after our comeback], nous avons fait trois spectacles en un an ; Je pense que l’année suivante, nous en avons fait cinq. Quand vous avez 52 week-ends et [you’re plotting] un grand retour et la presse est favorable et les gens vous lancent des contrats d’enregistrement et vous frappez le n ° 56 sur iTunes, l’idée de jouer 20 spectacles en un an, pour moi, cela semblait juste être une opportunité de frapper que personne d’autre ne voulait vraiment partager l’idée. C’est là que je pense que les choses ont commencé, et personne ne voulait en parler. C’est un problème — dans n’importe quelle entreprise.

« C’est arrivé à un point où j’ai pris des mesures, et j’étais un peu un con à ce sujet », a-t-il admis. « Mais mes actions ont certainement été incitées à passer à l’action. Et cela l’a un peu pris dans le dos, et il s’est vraiment mis en colère contre moi. »

Scott Raconté Perdez du temps avec Jason Green qu’il avait « hésité à donner tous les détails » de son désaccord avec brun, mais a affirmé qu’« il y avait une attitude dictatoriale qui [Steve] avait, et il n’était pas exactement assis sur le trône. Et je pense qu’il s’est offusqué de l’idée que j’aie porté un coup à sa position, et cela l’a pris un peu myope. »

On lui a demandé s’il reconnaissait qu’il avait peut-être fait quelque chose pour se frotter brun la mauvaise direction, Scott a déclaré: « J’irai jusqu’à dire à cent pour cent. Je l’ai vraiment énervé, mais ce n’était certainement pas sans incitation. Je ne me suis pas simplement réveillé un jour en disant: » Vous savez quoi? Baise-le. Et c’est ce que je vais faire. Je vais prendre une hache et hacher sa voiture. Non, il [had built up] sur une longue période de temps. Tout le monde a évité l’idée d’avoir une conversation à ce sujet. Je veux dire, si vous voulez gérer un stand de chewing-gum, vous devez tous vous mettre d’accord sur la quantité de chewing-gum que vous allez vendre, à quoi vous allez le vendre et à quelle fréquence vous allez le vendre. Et avoir quatre gars qui possèdent un stand de chewing-gum et ne peuvent pas s’entendre sur le prix du chewing-gum et sur la fréquence à laquelle ils vont le vendre, ce sont des problèmes assez importants. »

Depuis les retrouvailles, TRIXTER a sorti deux albums studio via Frontières Musique Srl – les années 2012 « Nouvelle machine audio » et 2015 « L’ère humaine ».

Scott a célébré le 30e anniversaire de TRIXTERest le plus grand MTV frapper, « Donnez-le-moi bien », en sortant une version solo de la chanson en mai 2020.

TRIXTER a fait de nombreuses tournées aux États-Unis, au Canada et au Japon à l’appui de ses cinq sorties sur les grands labels. Ils se sont produits en direct dans des arènes et des amphithéâtres avec des foules allant jusqu’à 35 000 personnes, apparaissant avec des superstars du rock comme EMBRASSER, SCORPION, POISON, TED NUGENT, GARDE DE NUIT, CENDRILLON, SOEUR TORSADÉE, DOKKEN, GARANTIR, GRAND BLANC et CHAMBRE DE FEU.