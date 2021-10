Le batteur d’Elvis Presley, Ronnie Tutt, est décédé à 83 ans

Elvis Presleyle batteur de , Ronnie Tutt, est mort.

La femme de Ronnie Tutt, Donna, raconte TMZ, il est décédé samedi de causes naturelles à son domicile de Franklin, dans le Tennessee. Il était entouré de sa famille et s’en est allé paisiblement. Il ne voulait pas être hospitalisé. Donna dit que Ronnie avait une maladie cardiaque de longue date et que les médecins ne pouvaient plus rien faire. Elle dit que son corps en avait juste assez, ajoutant: « Il ne pouvait pas jouer un autre coup de batterie. »

Ronnie a joué avec The King de 1969 jusqu’à la mort d’Elvis en 1977. Ronnie était membre de TCB – abréviation de Takin’ Care of Business – qui a soutenu Presley lors de ses courses à Vegas et d’autres performances.

Elvis Presley Enterprises a déclaré à propos de la mort de Tutt … « Nous tous avec Elvis Presley Enterprises avons été profondément attristés d’apprendre le décès de Ronnie Tutt. En plus d’être un batteur légendaire, il était un bon ami pour beaucoup d’entre nous ici à Graceland . »

Tutt a fait le tour de certains des musiciens les plus célèbres de son époque, dont The Carpenters, Roy Orbison, Neil Diamant, Billy Joel, et Jerry Garcia.

Ronnie a enregistré avec Johnny Cash, Glen Campbell, Kenny Rogers, Elvis Costello, Stevie Nicks et Michael McDonald.

Après la mort d’Elvis, Ronnie est devenu le batteur de Neil Diamond pour les sessions d’enregistrement et les concerts.

Ronnie laisse dans le deuil Donna, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Donna dit que Ronnie sera incinéré et qu’il y aura une célébration de sa vie.

Il avait 83 ans.

DÉCHIRURE