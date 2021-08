Le batteur des Pixies David Lovering voit une doublure argentée dans la pause COVID

Le batteur des Pixies, David Lovering, a vu une lueur d’espoir dans la pause forcée de son groupe en raison de COVID.

Le groupe prend la route pour une tournée américaine spéciale de 11 dates, à partir du 10 septembre. Lovering jouera de la batterie comme jamais auparavant, grâce au temps libre pour subir une opération chirurgicale bien nécessaire.

“J’ai le canal carpien dans les deux mains depuis des années”, explique Lovering à Digital Music News. « J’ai été relégué à ce mode de vie pendant des années, je dois juste y faire face. En mars 2020, lorsque nous avons dû annuler notre tournée mondiale à cause de la pandémie et que tout s’est arrêté, mes mains s’étaient détériorées. »

«Mais cette pause inattendue m’a permis de me faire opérer des deux mains, et maintenant je suis vraiment un nouvel homme. Je peux faire de la magie des cartes mieux que je ne me souvienne, jouer de la batterie comme je n’en ai pas été capable depuis un certain temps, tenir un iPhone, utiliser mon détecteur de métaux et faire du vélo.

Les autres Pixies se sont également tournés vers des activités pour lesquelles ils n’avaient pas assez de temps dans le monde pré-pandémique. Black Francis a commencé à élever des poulets et à peindre, tandis que Paz Lenchantin s’est concentrée sur son art, sa musique, ses films et son surf. Joey Santiago a acheté un nouveau vélo pour explorer la Pacific Coast Highway en Californie.

Les Pixies fêteront bientôt le 30e anniversaire de leur album de 1991, Trompe Le Monde. Pour célébrer l’occasion, l’album sera réédité le 24 septembre en édition limitée de vinyles verts marbrés. La prochaine tournée du groupe débute au Capitol Theatre à Port Chester, New York. Le groupe jouera des dates phares de théâtre, des festivals d’été en plein air et plusieurs concerts avec Nine Inch Nails.

Dates des concerts de Pixies en septembre10 Capitol Theatre, Port Chester, NY11 Stage AE, Pittsburgh, PA13 Old Forester’s Paristown Hall, Louisville, KY14 Foellinger Theatre, Fort Wayne, IN16 Summerfest, Milwaukee, WI17 The Factory at The District, Chesterfield, MO18 The Waiting Room/ Extérieur – Omaha, NE19 Riot Fest, Chicago, IL21 Jacobs Pavilion, Cleveland, OH (avec NIN)23 Jacobs Pavilion, Cleveland, OH (avec NIN)26 Cain’s Ballroom, Tulsa, OK

Les Pixies ont été les pionniers du mouvement rock alternatif de la fin des années 80. Ils ont ouvert la voie à des groupes comme Nirvana, Radiohead et Pearl Jam. Le groupe s’est séparé en 1993 mais a rapidement lancé une tournée de retrouvailles en 2004, et ils ont joué à guichets fermés pendant plus de quinze ans – plus longtemps que leur histoire d’origine en tant que groupe.