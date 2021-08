Les Le batteur des Rolling Stones Charlie Watts est décédé à 80 ans. Le légendaire batteur du groupe The Rolling Stones est décédé mardi à l’âge de 80 ans, comme l’a confirmé l’Associated Press mardi, rapporte Just Jared.

Le publiciste de Watts, Bernard Doherty, a déclaré que le batteur “est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée entouré de sa famille”.

“Charlie était un mari, un père et un grand-père aimant et aussi en tant que membre des Rolling Stones l’un des plus grands batteurs de sa génération” – a déclaré son publiciste.