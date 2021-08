in

Né le 2 juin 1941, Charlie Watts a grandi dans un préfabriqué londonien au lendemain des bombardements allemands de la Seconde Guerre mondiale. Watts a développé son amour de la musique très tôt et, enfant, aimait écouter des disques avec son ami d’enfance et voisin, le musicien de jazz Dave Green. Watts recevra sa première batterie de ses parents alors qu’il est au début de son adolescence, et il va sans dire que cela marque un tournant dans la vie du jeune homme.